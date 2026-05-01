Чимало українців у повсякденному мовленні використовують слово "носорог", однак це русизм. В українській літературній мові правильно вживати форму носоріг.

Чому правильно "носоріг"?

Слово "носоріг" відповідає нормам української мови та зафіксоване у словниках. Воно утворене за законами українського словотвору: частина "-ріг" прямо вказує на характерну ознаку тварини – ріг на носі.

Варіант "носорог" прийшов із російської мови і не є нормативним в українській. Саме тому у медіа, освіті та офіційному мовленні варто використовувати лише правильну форму – "носоріг".

Як правильно називати носорога українською / Скриншот зі Словник.UA

Що відомо про носорогів і чому 1 травня – їхній день?

Носороги – це великі травоїдні ссавці з родини Носорогові. Вони мешкають переважно в Африці та Азії, мають масивне тіло, товсту шкіру і один або два роги.

Попри свій вигляд, ці тварини зазвичай неагресивні, але можуть захищатися у разі небезпеки. Сьогодні більшість видів носорогів перебувають під загрозою зникнення через браконьєрство та втрату природного середовища.

Саме тому щороку 1 травня відзначають День захисту носорога. Його мета – привернути увагу до проблеми збереження цих унікальних тварин і необхідності їх охорони.

Тільки не "подсолнух": як правильно назвати цю красиву квітку українською?

Коли ми говоримо про квітку, що повертає голову за сонцем, важливо називати її саме українським словом, а не калькувати російське.

Українська назва "соняшник" є правильною для квітки, відомої як "подсолнух" російською.

Соняшник походить із Північної Америки та став культурним символом в Україні з XVII століття.

Ще одну цікаву назву можна зустріти у словнику – "насенешник", утворене від слова "насіння". Соняшникове насіння є ласощами, щоб просто його лузати, чи як інгредієнт десертів та страв – грильяжу, цукерок, випічки, салатів, соусів.