Многие украинцы в повседневной речи используют слово "носорог", однако это русизм. В украинском литературном языке правильно употреблять форму носорог.

Почему правильно "носорог"?

Слово "носорог" соответствует нормам украинского языка и зафиксировано в словарях. Оно образовано по законам украинского словообразования: часть "-ріг" прямо указывает на характерный признак животного – рог на носу.

Вариант "носорог" пришел из русского языка и не является нормативным в украинском. Именно поэтому в медиа, образовании и официальной речи следует использовать только правильную форму – "носорог".

Как правильно называть носорога на украинском / Скриншот со Словарь.UA

Что известно о носорогах и почему 1 мая – их день?

Носороги – это крупные травоядные млекопитающие из семейства Носороговые. Они обитают преимущественно в Африке и Азии, имеют массивное тело, толстую кожу и один или два рога.

Несмотря на свой вид, эти животные обычно неагрессивны, но могут защищаться в случае опасности. Сегодня большинство видов носорогов находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и потери природной среды.

Именно поэтому ежегодно 1 мая отмечают День защиты носорога. Его цель – привлечь внимание к проблеме сохранения этих уникальных животных и необходимости их охраны.

Только не "подсолнух": как правильно назвать этот красивый цветок на украинском?

Когда мы говорим о цветке, поворачивающем голову за солнцем, важно называть его именно украинским словом, а не калькировать русское.

Украинское название "соняшник" является правильным для цветка, известного как "подсолнух" на русском.

Подсолнух происходит из Северной Америки и стал культурным символом в Украине с XVII века.

Еще одно интересное название можно встретить в словаре – "насенешник", образованное от слова "семена". Подсолнечное семя является лакомством, чтобы просто его лузать, или как ингредиент десертов и блюд – грильяжа, конфет, выпечки, салатов, соусов.