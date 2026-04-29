В украинском языке нередко возникают трудности с спряжением существительных, в частности в родительном падеже, о правильном написании которых рассказала языковед Мария Словолюб в своем TikTok. Она отметила, что одним из распространенных примеров является слово "трамвай", которое часто употребляют с ошибочным окончанием.

Смотрите также "Подводить" или "подводить" итоги: как правильно сказать и при чем здесь карандаш

Как правильно – "трамвая" или "трамвая"?

Репетиторка объяснила, что правильным вариантом является "трамвая". Именно так нужно говорить в родительном падеже единственного числа.

По ее словам, существует четкое правило: существительные мужского рода с нулевым окончанием, которые обозначают машины или их детали, имеют окончание -а / -я у родительном падеже.

Что рассказывает языковед: смотрите видео

Поэтому правильно употреблять:

трамвая;

дизеля;

мотора;

карбюратора;

мотоцикла;

троллейбуса.

Вариант "трамвая" в этом случае не соответствует нормам современного украинского литературного языка.

Как отреагировали пользователи?

Видео с объяснением быстро привлекло внимание пользователей. В комментариях многие поблагодарили за понятное и доступное объяснение языкового правила.

Некоторые пользователи отметили, что такие короткие образовательные видео помогают легко запомнить сложные моменты грамматики. Другие подчеркнули, что изучать язык никогда не поздно, особенно когда объяснения подаются просто и наглядно.

Каблуки или каблуки: языковед рассказала, какое из этих слов правильное

В современном украинском языке оба слова "каблуки" и "каблуки" являются правильными и равнозначными.

Слова "корки" и "обцасы" считаются диалектизмами, но зафиксированы в словарях и встречаются в разговорной речи.

Слово "каблук" имеет и другую коннотацию. "Каблуком" или "подкаблучником" называют мужчину, то ли шутливо, то ли пренебрежительно, который слушается свою жену.