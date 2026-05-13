Не "Великобританія": як правильно українською називати європейську країну

Чимало українців досі пишуть назву країни "Великобританія" разом, хоча така форма є помилковою в українській мові. Насправді правильно казати й писати – Велика Британія.

Попри тривалу та потужну підтримку з боку Лондона, чимало українців досі припускаються грубої помилки у назві цієї держави, копіюючи російське злите написання. Пояснюємо, чому єдино правильним варіантом є "Велика Британія" та як влаштована ця дивовижна європейська країна.

Чому разом – це помилка: розбіжності української та російської мов

В українській мові офіційно зафіксовано лише один правильний варіант – Велика Британія (обидва слова пишуться з великої літери й окремо). Натомість кальковане "Великобританія" є прямим запозиченням з російської мови. Справа в тому, що в російській мові назва утворилася шляхом поєднання основ за допомогою сполучного голосного "о" (Великобритания). За аналогічним принципом там створюються й інші назви (наприклад, Великоустюгский).

В українській мовній традиції діє інше правило. Географічні назви, що складаються з прикметника та іменника, пишуться окремо: Нова Зеландія, Саудівська Аравія, Велика Британія. Написання разом є грубим порушенням норм вітчизняного правопису, тому використання кальки свідчить про низьку культуру мовлення та неусвідомлений вплив російських стандартів.

Що це за країна та де вона розташована?

Велика Британія – це потужна острівна держава, яка розташована на північному заході Європи. Вона омивається Атлантичним океаном, Північним та Ірландським морями, а від материкової частини відокремлена протоками Ла-Манш та Па-де-Кале. Столицею та найбільшим фінансовим центром країни є величне місто Лондон.

Повна офіційна назва країни звучить як Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Сама назва "Велика Британія" технічно походить від назви найбільшого острова, на якому розташована основна частина територій. Країна є однією з провідних економік світу, постійним членом Ради Безпеки ООН та ядерною державою із глибокими демократичними традиціями, де досі зберігається інститут монархії.

Склад та унікальність британської держави

Однією з найцікавіших особливостей Великої Британії є її адміністративно-політичний устрій. Вона складається з чотирьох історичних провінцій, які часто називають окремими країнами:

Англія (займає центральну та південну частини острова);

(займає центральну та південну частини острова); Шотландія (розташована на півночі);

(розташована на півночі); Уельс (знаходиться на заході);

(знаходиться на заході); Північна Ірландія (займає північно-східну частину сусіднього острова Ірландія).

Через це виникає ще одна поширена помилка, коли всю державу помилково називають просто "Англією". Пам'ятайте, що Англія – це лише одна з частин, хоч і найбільша. Громадяни всієї держави офіційно називаються британцями, а не англійцями. Пишіть назву нашої держави-партнера правильно, поважайте її суверенітет та очищуйте свій лексикон від імпортованих збоку покручів.

Не "Вєна": як правильно назвати місто, де пройде Євробачення-2026?

Доволі часто русизми зустрічаються не лише в назвах країн, а і в назвах міст. Одне з них – це столиця Австрії.

Українською столиця Австрії називається Відень, а не "Вєна".

Євробачення-2026 пройде у Відні з півфіналами 12 та 14 травня і фіналом 16 травня.

Німецька назва міста Wien походить від однойменної назви річки, поселення на березі якої згадане у 881 році. У давньоверхньонімецькій мові назва звучить як – Wenia, а її коріння у кельтському слові – Vedunia, яке перекладається як "лісовий струмок".