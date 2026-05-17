Русизм, який ми чуємо щовесни: як правильно українською назвати "скворця"

З приходом весни українські сади наповнюються співом дрібних перелітних птахів, назви яких ми часто несвідомо перекручуємо на іноземний лад. Одним із найпоширеніших мовних огріхів є вживання суржикового слова "скворєц", хоча в нашій мові для цього пернатого друга є прекрасне питоме ім'я.

Навесні в українських містах і селах часто можна почути спів птахів, яких дехто досі називає "скворцями". Однак така форма є русизмом і не відповідає нормам української літературної мови.

Як правильно називати птаха?

Правильна українська назва цього птаха – шпак. Саме це слово фіксують словники та використовує літературна українська мова.

Форма "скворєц" або "скворец" походить із російської мови й вважається суржиковою. В українському мовленні її радять уникати.

Тому правильно казати:

"На дереві сидить шпак";

"Шпаки повернулися з вирію";

"У дворі співає шпак".

Що це за птах і чим він відомий?

Шпак – це невеликий співочий птах із темним блискучим пір'ям. Шпаки поширені майже по всій Європі, зокрема й в Україні.

Ці птахи відомі своєю здатністю наслідувати різні звуки. Іноді вони можуть повторювати спів інших птахів або навіть окремі звуки з навколишнього середовища.

Шпаки також дуже корисні для природи та сільського господарства, адже поїдають багатьох комах і шкідників.

Як українською називається "скворєшнік"?

Разом зі словом "скворєц" українці часто використовують і русизм "скворєшнік". Так називають будиночок для шпаків.

Правильний український відповідник – "шпаківня". Саме це слово є нормативним в українській мові.

Наприклад:

"Дідусь зробив шпаківню";

"На дереві висить нова шпаківня".

Слово "шпаківня" утворене природно від української назви птаха – "шпак", тому саме його варто використовувати у щоденному мовленні.

Він не "уж": українською ця виразна змійка має дещо іншу назву

Не лише літаючим тваринам, а й повзаючим часто дають назви-русизми. Зненацька, навіть вужа дехто називає неправильно.

Українською мовою змію з жовтими плямами з обох боків голови називають "вуж", а не "уж".

Вужі неотруйні, поширені в Європі, і можуть бути сусідами людей, часто живуть біля водойм.

Вважається, що слово праслов'янського походження – "*ǪŽЬ", тому дуже співзвучне з російським варіантом. В інших слов'янських мовах теж присутні обидва варіанти: польською – wąż, словацькою – užovka, словенською – vóž.