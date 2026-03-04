Забуте слово з українських словників: як правильно сказати "хлопок"
- Слово "хлопок" не є питомим для української мови, правильний відповідник - "виляск".
- "Виляск" зафіксовано в українських словниках і означає гучний звук від плескання чи ляскання.
Слово "хлопок" не є питомим для української мови, натомість правильним відповідником є "виляск". Це слово міститься у багатьох словниках, і, крім того, на цій думці сходяться багато мовознавців та популяризаторів мови.
Український відповідник слова "хлопок" тривалий час залишався поза широким ужитком, зокрема ще з радянських часів, коли частину лексики витісняли з мовної практики. Музикант та популяризатор української мови Рамі Аль Шаєр у своєму інстаграмі розповідає, що українці нерідко плутаються та не завжди знають, як влучно висловитися.
Який питомо український відповідник "хлопка"?
За його словами, правильно говорити не "хлопок", а "виляск".
Правильно казати не "хлопок", а "виляск". "Виляск" – це правильне українське слово. Коли ми гучно плескаємо в долоні, ми чуємо виляски,
– розповів музикант.
За його словами, це слово може здатися незвичним на слух, однак воно є природним для української мови. Він радить дати собі час, аби звикнути до питомої лексики.
Водночас "виляск" зафіксований і в українських словниках. Зокрема, за даними порталу Slovnyk.ua, це гучний звук, що виникає від плескання, ляскання чи удару об щось.
"Турція" чи "Туреччина": як говорити, щоб не втрапити у колізію?
Правильна назва Туреччини українською – "Туреччина", а не "Турція".
Назва "Туреччина" походить від старофранцузького Turquie, що означає "земля турків".
Українська мова має звучне слово "Туреччина", його і треба вживати, якщо говорите про цю державу.