4 березня, 16:26
2
Оновлено - 16:27, 4 березня

Забуте слово з українських словників: як правильно сказати "хлопок"

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Слово "хлопок" не є питомим для української мови, правильний відповідник - "виляск".
  • "Виляск" зафіксовано в українських словниках і означає гучний звук від плескання чи ляскання.

Слово "хлопок" не є питомим для української мови, натомість правильним відповідником є "виляск". Це слово міститься у багатьох словниках, і, крім того, на цій думці сходяться багато мовознавців та популяризаторів мови.

Український відповідник слова "хлопок" тривалий час залишався поза широким ужитком, зокрема ще з радянських часів, коли частину лексики витісняли з мовної практики. Музикант та популяризатор української мови Рамі Аль Шаєр у своєму інстаграмі розповідає, що українці нерідко плутаються та не завжди знають, як влучно висловитися.

Який питомо український відповідник "хлопка"?

За його словами, правильно говорити не "хлопок", а "виляск".

Правильно казати не "хлопок", а "виляск". "Виляск" – це правильне українське слово. Коли ми гучно плескаємо в долоні, ми чуємо виляски, 
– розповів музикант.

За його словами, це слово може здатися незвичним на слух, однак воно є природним для української мови. Він радить дати собі час, аби звикнути до питомої лексики.

Водночас "виляск" зафіксований і в українських словниках. Зокрема, за даними порталу Slovnyk.ua, це гучний звук, що виникає від плескання, ляскання чи удару об щось.

