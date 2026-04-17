Геть "лапшу на вухах": як правильно сказати цей вислів українською

Чимало українців досі вживають фразу "вешать лапшу на уши", навіть не замислюючись про її походження. Водночас українська мова має низку яскравих відповідників для цього вислову.

Російський фразеологізм "вешать лапшу на уши" часто трапляється у повсякденному мовленні, однак мовознавці радять уникати його прямого перекладу. Про це розповіла репетиторка з української мови Оксана Миколаївна у TikTok.

Що означає цей вислів і чому його не варто калькувати?

Фраза "вешать лапшу на уши" означає говорити неправду, вводити в оману або вигадувати нісенітниці. Вона має розмовне забарвлення і широко використовується у неформальному спілкуванні.

Втім, дослівний переклад українською звучить неприродно і не відповідає мовним нормам. Саме тому мовознавці рекомендують користуватися питомими українськими фразеологізмами.

Такі вислови не лише точніше передають зміст, а й збагачують мовлення, роблячи його більш образним і природним.

Які українські відповідники варто використовувати?

Замість калькованої фрази можна вживати низку українських відповідників. Серед них – "замилювати очі", "забивати баки", "пускати туману в очі", "водити за ніс", "туманити голову" або "наводити полуду на очі".

Усі ці вислови передають ідею обману або введення в оману, але звучать природно для української мови. Вони активно використовуються як у розмовному мовленні, так і в художніх текстах.

Зверніть увагу! Отже, відмова від кальок і використання власних фразеологізмів допомагає не лише дотримуватися мовних норм, а й краще відчути багатство української мови.

