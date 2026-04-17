Російський фразеологізм "вешать лапшу на уши" часто трапляється у повсякденному мовленні, однак мовознавці радять уникати його прямого перекладу. Про це розповіла репетиторка з української мови Оксана Миколаївна у TikTok.

Що означає цей вислів і чому його не варто калькувати?

Фраза "вешать лапшу на уши" означає говорити неправду, вводити в оману або вигадувати нісенітниці. Вона має розмовне забарвлення і широко використовується у неформальному спілкуванні.

Втім, дослівний переклад українською звучить неприродно і не відповідає мовним нормам. Саме тому мовознавці рекомендують користуватися питомими українськими фразеологізмами.

Такі вислови не лише точніше передають зміст, а й збагачують мовлення, роблячи його більш образним і природним.

Які українські відповідники варто використовувати?

Замість калькованої фрази можна вживати низку українських відповідників. Серед них – "замилювати очі", "забивати баки", "пускати туману в очі", "водити за ніс", "туманити голову" або "наводити полуду на очі".

Усі ці вислови передають ідею обману або введення в оману, але звучать природно для української мови. Вони активно використовуються як у розмовному мовленні, так і в художніх текстах.

Зверніть увагу! Отже, відмова від кальок і використання власних фразеологізмів допомагає не лише дотримуватися мовних норм, а й краще відчути багатство української мови.

