Російський фразеологізм "вешать лапшу на уши" часто трапляється у повсякденному мовленні, однак мовознавці радять уникати його прямого перекладу. Про це розповіла репетиторка з української мови Оксана Миколаївна у TikTok.
Що означає цей вислів і чому його не варто калькувати?
Фраза "вешать лапшу на уши" означає говорити неправду, вводити в оману або вигадувати нісенітниці. Вона має розмовне забарвлення і широко використовується у неформальному спілкуванні.
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Втім, дослівний переклад українською звучить неприродно і не відповідає мовним нормам. Саме тому мовознавці рекомендують користуватися питомими українськими фразеологізмами.
Такі вислови не лише точніше передають зміст, а й збагачують мовлення, роблячи його більш образним і природним.
Які українські відповідники варто використовувати?
Замість калькованої фрази можна вживати низку українських відповідників. Серед них – "замилювати очі", "забивати баки", "пускати туману в очі", "водити за ніс", "туманити голову" або "наводити полуду на очі".
Усі ці вислови передають ідею обману або введення в оману, але звучать природно для української мови. Вони активно використовуються як у розмовному мовленні, так і в художніх текстах.
Зверніть увагу! Отже, відмова від кальок і використання власних фразеологізмів допомагає не лише дотримуватися мовних норм, а й краще відчути багатство української мови.
Російське словосполучення "дверной косяк" українською мовою перекладається як "одвірок".
Слово "одвірок" має праслов'янське коріння і означає дерев'яні бруси, що обрамовують дверний проріз.