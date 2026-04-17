Русский фразеологизм "вешать лапшу на уши" часто встречается в повседневной речи, однако языковеды советуют избегать его прямого перевода. Об этом рассказала репетитор по украинскому языку Оксана Николаевна в TikTok.
Что означает это выражение и почему его не стоит калькировать?
Фраза "вешать лапшу на уши" означает говорить неправду, вводить в заблуждение или придумывать глупости. Она имеет разговорную окраску и широко используется в неформальном общении.
Впрочем, дословный перевод на украинский звучит неестественно и не соответствует языковым нормам. Именно поэтому языковеды рекомендуют пользоваться исконно украинскими фразеологизмами.
Такие выражения не только точнее передают смысл, но и обогащают речь, делая ее более образной и естественной.
Какие украинские соответствия следует использовать?
Вместо калькированной фразы можно употреблять ряд украинских соответствий. Среди них – "замыливать глаза", "забивать баки", "пускать туман в глаза", "водить за нос", "туманить голову" или "наводить пелену на глаза".
Все эти выражения передают идею обмана или введения в заблуждение, но звучат естественно для украинского языка. Они активно используются как в разговорной речи, так и в художественных текстах.
Обратите внимание! Итак, отказ от калек и использование собственных фразеологизмов помогает не только придерживаться языковых норм, но и лучше почувствовать богатство украинского языка.
