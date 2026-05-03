Забудьте про "можевельник": як насправді називається відома колюча рослина українською

Чимало українців називають цю рослину "можевельник", навіть не підозрюючи, що це помилка. Насправді в українській мові є своя правильна назва цієї рослини.

У повсякденному мовленні серед українців часто можна почути варіант "можевельник", який є спотвореним русизмом, однак українські словники пропонують іншу назву. В українській мові правильно вживати слово ялівець – саме так називається ця рослина відповідно до мовних норм.

Дивіться також Не "васильки": як правильно назвати ці квіти українською

Як правильно називати рослину?

Ялівець (латинська назва – Juniperus) – це рід хвойних рослин із родини кипарисових. Слово "можжевельник" є російською назвою, яка не має відповідника у формі "можевельник" в українській літературній мові.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Використання питомого слова "ялівець" відповідає нормам української лексики та закріплене у словниках. Саме його варто вживати як у побуті, так і в офіційних текстах.

Що відомо про ялівець?

Ялівець – це вічнозелений кущ або дерево, яке може рости як у лісах, так і на відкритих ділянках. Він добре пристосовується до різних кліматичних умов і поширений у багатьох регіонах України.

Цю рослину цінують не лише за декоративний вигляд, а й за корисні властивості. Ягоди ялівцю використовують:

у медицині – завдяки антисептичним властивостям;

у кулінарії – як ароматну приправу;

у побуті – для виготовлення ефірних олій.

Ялівець також відомий своїм характерним хвойним ароматом і часто використовується в озелененні парків та садів.

Не кажіть "піхта": це вічнозелене дерево має свою українську назву

Це дерево має чимало видів, які різняться розміром, кольором та довжиною хвої, шишками та використовується як декоративне для озеленення парків.

Українське слово для "піхта" – це "ялиця", що є автентичною назвою на відміну від запозиченого слова "піхта".

Ялиця символізує довголіття й силу в народній культурі, а її гілки використовуються для оберегів.

У народній культурі ялиця символізувала довголіття й силу, її гілки використовували для оберегів.