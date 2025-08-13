"Кивень", "густер", "ґедзень" – усе це назви одного місяця, чи знаєте ви якого
- Серпень має кілька народних українських назв, пов'язаних з жнивами та природними явищами, такими як жнивень, кивень, та ґедзень.
- Назва "август" походить від римського імператора Октавіана Августа, який перейменував місяць на свою честь.
На вулиці останній місяць літа – серпень. Та чи завжди він мав саме таку назву в календарі?
Які ще назви існували для літнього місяця серпня розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Ольги Багній.
Як ще називається серпень?
Українські назви місяців – складна тема для вивчення для іноземців, тому що різняться від поширених, запозичених з Римської імперії, назв.
У більшості слов'ян назви місяців пов'язані з календарним циклом, сезоном чи діяльністю.
І останній місяць літа – серпень – не виключення. Звична для нас назва походить від слова "серп" – знаряддя для жнив. Саме в цей час наші предки виходили в поле, щоб збирати урожай – жито, пшеницю, овес. Урожай збирали руками – жали, використовуючи серп.
Тому і місяць – серпень, а період збору урожаю – жнива. І звідси ще одна назва місця – "жнивень".
Однак, це не єдина назва, що побутувала серед українців. Інші народні українські назви пов'язані з хлібом чи роботами:
- копень,
- ґедзень,
- хлібочол,
- жнивець,
- городник,
- зірничник,
- густир,
- барильник,
- спасівець.
Крім того, маємо ще одну цікаву назву – "кивень". Здається вона геть не логічна, проте – це теж наслідок народних спостережень.
У цей період активізується мошкара та ґедзі, які сідають на худобу, зокрема коней. І тварини, щоб зігнати комах кивають головами, ось вам і – кивень.
Власне цим явищем пояснюється і назва – "ґедзень".
Як називали серпень: дивіться відео
Ну а інша латинська назва – август, виникла після реформи календаря за часів правління римського імператора Октавіана Августа (23 вересня 63 до н. е. – 19 серпня 14 н. е.). У процесі, він також перейменував цей місяць на честь себе. Зауважте, що август – це не ім'я, а – титул (поважний, присвячений). Лише пізніше це слово стало іменем – Август та Августина.