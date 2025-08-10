"Тираж" чи "наклад" – яке слово вживати правильно, коли розповідаєте про друк книг чи журналів
- Слова "тираж" і "наклад" є синонімами, але "тираж" частіше вживається в розмовній мові та може стосуватися не лише книг, а й інших речей.
"Тираж" походить з французької мови, а "наклад" – праслов'янське слово, що має кілька значень.
В кожній мові є питомі, рідні прадавні слова, а є і запозичені. Часто використовуючи слово-чужинця можемо і не знати про своє, чи вважати їх різними.
Як сказати про кількість видань – наклад чи тираж, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".
Дивіться також Як сказати українською приторний, томний або лєстний: ці слова вас здивують
Як же сказати правильно – тираж чи наклад?
Чимало поціновувачів книг, а саме певних видань чи перекладів, часто скаржаться що не придбали книгу через малий наклад видання. Чи все таки тираж?
Як пояснює мовознавчий ресурс "Горох" – це слова-синоніми. Однак, між словами "тираж" і "наклад" є нюансова, але важлива різниця – вони близькі за значенням, та не завжди взаємозамінні.
Перша відмінність – походження слова. Слово "тираж" запозичене з французької мови – tirage – "тяглість / тягнення". А воно, своєю чергою, зародилося з латини – tirer – "тягти". Це слово присутнє у багатьох мовах, і у слов'янських теж: болгарська – тира́ж, чеська – tiráž, словацька – tiráža.
Це не єдине французьке слово у нашій мові, яке має і рідний відповідник, як, наприклад, слово – портмоне.
"Тираж" можна сказати не лише про книги чи періодику, але й про – державну позику, облігації, цінні папери та грошово-речову лотерею.
Слово "наклад" має праслов'янське походження і в основі має слово – "класти".
Друга відмінність – "наклад" вживається у кількох значеннях і тут важливо не плутатися:
- Наклад – те саме, що тираж. Власне був тут поліційний комісар. Весь наклад простісінько з друкарні поволік до прокураторії [прокуратури] (Іван Франко).
- Наклад – витрата, затрата чого-небудь, збиток від ситуації чи обставин – Герман, обмивши з немалим трудом та накладом мила і навіть дрібного піску своє тіло від ропи, ... перебрався по-людськи (Іван Франко).
- Наклад – що-небудь накладене кудись – "наклад дров на багаття".
Що таке наклад чи тираж
Це загальна кількість примірників видання (книги, журналу, газети), що були надруковані. Ці слова використовуються як синоніми.
Хоча сьогодні у видавничій справі "наклад" – уже офіційний термін; а тираж – більш поширений в розмовній мові, може застосовуватись і до іншої продукції (листівок, футболок, постерів тощо).
Зауважують і на ще одній відмінності:
- Наклад часто вказує на загальну кількість, навіть з урахуванням майбутніх перевидань.
- Тираж може означати одне конкретне видання або партію. Наприклад, перший тираж, другий тощо.
Як правильно – тираж чи наклад? / Рexels
Це слово зі специфічної термінології, професійної, але періодично ми його зустрічаємо. Тому, варто знати варіанти його значень.
Дізнавайтеся, розвивайтеся та говоріть правильно!