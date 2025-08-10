В кожній мові є питомі, рідні прадавні слова, а є і запозичені. Часто використовуючи слово-чужинця можемо і не знати про своє, чи вважати їх різними.

Як сказати про кількість видань – наклад чи тираж

Як же сказати правильно – тираж чи наклад?

Чимало поціновувачів книг, а саме певних видань чи перекладів, часто скаржаться що не придбали книгу через малий наклад видання. Чи все таки тираж?

Як пояснює мовознавчий ресурс "Горох" – це слова-синоніми. Однак, між словами "тираж" і "наклад" є нюансова, але важлива різниця – вони близькі за значенням, та не завжди взаємозамінні.

Перша відмінність – походження слова. Слово "тираж" запозичене з французької мови – tirage – "тяглість / тягнення". А воно, своєю чергою, зародилося з латини – tirer – "тягти". Це слово присутнє у багатьох мовах, і у слов'янських теж: болгарська – тира́ж, чеська – tiráž, словацька – tiráža.

Це не єдине французьке слово у нашій мові, яке має і рідний відповідник, як, наприклад, слово – портмоне.

"Тираж" можна сказати не лише про книги чи періодику, але й про – державну позику, облігації, цінні папери та грошово-речову лотерею.

Слово "наклад" має праслов'янське походження і в основі має слово – "класти".

Друга відмінність – "наклад" вживається у кількох значеннях і тут важливо не плутатися:

Наклад – те саме, що тираж . Власне був тут поліційний комісар. Весь наклад простісінько з друкарні поволік до прокураторії [прокуратури] (Іван Франко).

. [прокуратури] (Іван Франко). Наклад – витрата, затрата чого-небудь, збиток від ситуації чи обставин – Герман, обмивши з немалим трудом та накладом мила і навіть дрібного піску своє тіло від ропи, ... перебрався по-людськи (Іван Франко).

чи обставин – Наклад – що-небудь накладене кудись – "наклад дров на багаття".

Що таке наклад чи тираж Це загальна кількість примірників видання (книги, журналу, газети), що були надруковані. Ці слова використовуються як синоніми.

Хоча сьогодні у видавничій справі "наклад" – уже офіційний термін; а тираж – більш поширений в розмовній мові, може застосовуватись і до іншої продукції (листівок, футболок, постерів тощо).

Зауважують і на ще одній відмінності:

Наклад часто вказує на загальну кількість , навіть з урахуванням майбутніх перевидань.

часто вказує на , навіть з урахуванням майбутніх перевидань. Тираж може означати одне конкретне видання або партію. Наприклад, перший тираж, другий тощо.



Це слово зі специфічної термінології, професійної, але періодично ми його зустрічаємо. Тому, варто знати варіанти його значень.

Дізнавайтеся, розвивайтеся та говоріть правильно!