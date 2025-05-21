В українській мові немає слова "брєд", але можна підібрати цікаві відповідники

Слово "брєд" часто використовується як слово-паразит. Але у цього русизму є українські відповідники.

Очищуючи наше мовлення від суржику, варто позбуватися і від емоційних вигуків та слів-паразитів. Про те, яким українським відповідником замінити слово "брєд", розповідає 24 Канал, посилаючись на мовознавицю Ларису Чемерис.

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Який відповідник до слова "брєд"

Найчастіше слово "брєд" чуємо як реакцію-вигук на певну розповідь – нісенітниці, чи безглузді розмови – "Що за брєд ти розповідаєш?!".

Найчастіше "брєд" – це нелогічний, незв'язний вислів, розповідь, припущення, висновок тощо.

Але в українській мові цього слова немає – це росіянізм. А в українській мові є низка слів-відповідників, якими влучніше, цікавіше, гостріше, дотепніше можна його замінити. Візьміть собі до уваги ці слова:

абсурд,

бридня,

верзіння,

дурня,

дурниця,

маячня,

нісенітниця,

химерія,

казна-що,

бозна-що,

чортизна-що,

чортибатька-що.

Як замінити слово "брєд": дивіться відео

Слово "брєд" вплетене у популярний, на жаль і у нас, російський вираз "брєд сивої кобили". У нього немає дослівного перекладу, як і в "з бухти барахти". Але українцям зовсім не бракує своїх фразеологізмів:

"Дурня собача!"

"Дурниця на пательні!"

"Таке верзе, що вуха в'януть!"

"Таке верзе, що купи не тримається!"

"Рябої кобили сон!"

"Химині кури!",

"Мотрині яйця!".

Яке ще значення у слова "брєд"

Слово "брєд" використовують і як медичний термін, коли мова іде про втрату свідомості, бурмотіння через гарячку.

Але у цьому випадку використовуємо наступні українські відповідники:

горячечный бред – марення, мара, гарячко́ве мая́чення (маячі́ння);

– марення, мара, гарячко́ве мая́чення (маячі́ння); буйный бред – шал, шале́не маячі́ння, маячни́й шал.

Розумійте значення слова та оберіть влучні українські відповідники.