Хоч українська технічна термінологія ще не досконала, однак це не означає, що у мові бракує питомих відповідників для назв інструментів. Хоч звучання деяких здається дивним і незвичним.

Які варіанти перекладу маємо для такого інструменту як "гвоздодєр" розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Ольги Лещеменко.

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Як перекласти слово "гвоздодєр"?

Він один з найпопулярніших і присутній серед інструментів кожного механіка чи столяра. Та найчастіше ми звикли до його російської назви – "гвоздодьор". Хоча маємо свою питому назву цього інструменту і вона цілком логічна. Як російське, так і українське слово, побудоване з двох слів – "гвоздь" і "дьоргать". Українською ж вони перекладаються:

гвоздь – цвях

дьоргать – дерти, смикати чи скубати.

А тому, логічна українська конструкція звучатиме – цвяхосмик або ж цвяходер. А ще його для зручности називають просто – лапка.

Що таке цвяхосмик Це металевий важіль, який має вигнутий чи загнутий клиноподібний кінець з прорізом. Саме він використовується для зручного й надійного захоплення цвяхів, щоб їх висмикнути з матеріалу, в який їх забито. А сама дія ґрунтується на силі використання плеча важеля, тому висмикування цвяха не вимагає значних фізичних зусиль.

Цей інструмент використовують не лише для висмикування цвяхів, а й для підтримування, розчеплювання чого-небудь, натискування на щось. Сам інструмент може бути окремим, або конструктивно поєднаним з молотком чи ломом.

Як перекладається "гвоздодєр"?

Тому нехай вас не дивують українські назви інструментів, адже вони існують навіть для таких, як-от "підшипник".

Нехай русизми зникають і з технічної термінології, і не прикривайтеся словами "зручно" чи "звично". Говоріть українською!