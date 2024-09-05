Як правильно та красиво українською назвати "тупик"

5 вересня 2024, 21:26
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

Сніданок з 1+1

Іноді з уст українців можна почути слово "тупик". Однак його не бажано вживати.

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розповів, як правильно сказати українською. І уточнив, що можна вживати кілька красивих слів натомість, зазначає Освіта 24

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Як назвати "тупик" українською

Авраменко зазначив: словники тлумачать слово "тупик" так:

  • залізнична колія, що з одного боку обривається;
  • вулиця, що не має наскрізного проходу чи проїзду;
  • перешкода для проходу та проїзду;
  • безвихідне становище. 

Щоправда, зазначив мовознавець, слово "тупик" марковане позначкою "рідковживане", що означає – "небажане". Раджу використовувати питоме українське слово "безвихідь" або словосполуку "глухий кут". А прикметник "тупиковий" має синонім "безвихідний",
 – повідомив Авраменко. 

Тобто варто казати не "тупикова" ситуація, а безвихідна.

Мовознавець також акцентував: не забувайте дбати про чистоту свого мовлення 

  • Раніше ми розповідали про те, чому не варто казати, що "гарно виглядаєте". Як сказати правильно, читайте тут