Як правильно та красиво українською назвати "тупик"
Джерело:Сніданок з 1+1
Іноді з уст українців можна почути слово "тупик". Однак його не бажано вживати.
Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розповів, як правильно сказати українською. І уточнив, що можна вживати кілька красивих слів натомість, зазначає Освіта 24.
Читайте Андрути, цвібак і штрудель: яку смакоту ви скуштуєте тілько ві Львові
Як назвати "тупик" українською
Авраменко зазначив: словники тлумачать слово "тупик" так:
- залізнична колія, що з одного боку обривається;
- вулиця, що не має наскрізного проходу чи проїзду;
- перешкода для проходу та проїзду;
- безвихідне становище.
Щоправда, зазначив мовознавець, слово "тупик" марковане позначкою "рідковживане", що означає – "небажане". Раджу використовувати питоме українське слово "безвихідь" або словосполуку "глухий кут". А прикметник "тупиковий" має синонім "безвихідний",
– повідомив Авраменко.
Тобто варто казати не "тупикова" ситуація, а безвихідна.
Мовознавець також акцентував: не забувайте дбати про чистоту свого мовлення
- Раніше ми розповідали про те, чому не варто казати, що "гарно виглядаєте". Як сказати правильно, читайте тут.