Стрес сильно руйнує: як батькам допомогти дитині розвивати увагу та пам'ять

Проблеми із навчанням у дітей можуть посилюватися ще й через значний стрес, рівень якого значно зріс від початку повномасштабної війни. Адже навчання у нових реаліях під ракетними обстрілами, в укриттях чи без світла потребує немалих зусиль.

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Як правильно розвивати увагу та пам'ять дитини

Через стрес, зокрема, страждають пам'ять та увага дитини. Дитяча та сімейна психологиня Катерина Гольцберг розповіла, які прості вправи допоможуть покращити увагу та пам'ять школяра.

Якщо дитина пережила сильний стрес, згодом вона може постійно відчувати тривогу, страх чи занепокоєння, навіть якщо перебуває в безпеці.

Батькам і вчителям при цьому варто пам'ятати, що хронічний стрес може призвести до:

втрати енергії та постійної втоми;

порушення пам'яті та уваги;

проблем зі щитоподібною залозою;

підвищення артеріального тиску;

зниження імунітету.

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Як допомогти дітям

Батькам у такому разі варто допомогти дітям:

тренувати увагу: попросіть дитину описати людину, яка щойно вийшла з кімнати: якого кольору було її взуття, що вона тримала в руках, що останнє сказала тощо;

знайти додаткову мотивацію: запитайте дитину, навіщо їй потрібно вчитись, яка практична користь від тих чи інших знань та де вони знадобляться;

шукати асоціації: знайдіть нестандартні зв'язки між предметами та явищами;

повторювати: регулярно нагадуйте нову інформацію та просіть дитину повторити її;

підготувати ігри: наприклад, попросіть дитину переповісти події вчорашнього дня в прямому та зворотному порядку, пригадуючи подробиці.

Ці вправи психологиня радить виконувати щодня. Тільки у такому разі вже незабаром пам'ять вашої дитини покращиться і вона добре концентруватиметься на навчанні.

Як вчаться школярі в Україні

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що в Україні:

близько 8,2 тисячі шкіл працюють очно та змішано;

майже 4,7 тисячі – онлайн.

В українських школах вчиться майже 4 мільйони учнів. При цьому: