Не "йожик": якими цікавими українськими відповідниками правильно називати цю тварину

Слово "йожик" досі можна почути в побутовому мовленні, однак в українській мові воно є русизмом. Насправді ця колюча тварина має правильну назву та навіть кілька цікавих народних відповідників.

Слово "йожик" часто можна почути у розмовах або навіть у соцмережах, коли йдеться про невелику колючу тварину. Проте в українській мові такий варіант вважають русизмом, а правильно казати – "їжак".

Як правильно називати "йожика" українською

Українська літературна назва цієї тварини – "їжак". Саме це слово закріплене у словниках і є нормативним.

Водночас українська мова багата і на інші назви. Зменшувально тварину часто називають "їжачок" або "їжаченько". А у народних говірках можна натрапити й на цікаве слово "ярич", яке також означає їжака.

Тож замість русизму "йожик" варто вживати питомі українські слова – "їжак" або, залежно від контексту, лагідне "їжачок".

Де живе їжак і чим особлива ця тварина

Їжак – невеликий ссавець, якого легко впізнати за голками, що вкривають спину. Це переважно нічна тварина, яка активізується після заходу сонця та чудово орієнтується завдяки слуху й нюху.

Їжаки мешкають не лише у лісах. Їх можна зустріти на узліссях, галявинах, у садах, парках і навіть поблизу людських осель. Вони люблять місця, де є кущі, сухе листя та затишні схованки для відпочинку й зимівлі.

Харчуються їжаки переважно комахами, слимаками, дощовими черв'яками та іншими дрібними безхребетними, хоча іноді можуть їсти ягоди чи плоди. Саме тому цих тварин вважають корисними для садів і городів. Узимку більшість їжаків впадає у сплячку, накопичивши перед тим достатньо жиру.

Важливо! Тож якщо побачите колючого нічного гостя у дворі чи парку, звертайтеся до нього лише українською, і не"йожик", а їжак. Адже це тварина, яка має не лише правильну назву, а й цікаву історію та народні відповідники.