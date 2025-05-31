В українській мові є слово "пруд", але це не зовсім те, що ви собі подумали

Не усі слова, які здаються русизмами чи суржиком, ним є. Але деякі в українській мові можуть мати геть інше значення.

Усі з приходом спеки поспішають до водойми – річки, озера, "пруда", щоб покупатися, освіжитися та відпочити. А про те, як назвати українською "пруд", розповість 24 Канал.

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Як перекласти слово "пруд"

Кожна водойма має свою назву. А для позначення штучної водойми на річці чи у заглибленні дехто використовує назву – "пруд".

Проте, це слово русизм, а для її позначення варто використати українське слово – став чи ставок. Слово давньослов'янське і позначає стоячу воду, у сенсі "став" – стояти, зупинитися – вода зупинилася перед греблею.

Стави будувалися здавна, переважно для господарських потреб. Вода з них використовується для водопостачання, зрошення, розведення риби (ставкове рибне господарство) і водоплавної птиці, а також для санітарних і спортивних потреб. Невеликі копані ставки для розведення й утримання риби в народі називають – са́жалками, са́жавками, копа́нками, са́джалка, са́джавка.

Греблі будувалися на річках, для потреб водяних млинів, і таким чином створювалися стави, що були містичними та романтичними місцями для побачень.

Сьогодні стави будують та облаштовують і у великих містах, як-от у Тернополі, і вони є місцем відпочинку, фестивалів, цікавого проведення часу.

Але зауважте, що став не слід плутати з озером – це водойма, що утворилася природним шляхом.

Тому відпочивайте біля водойм і називайте їх правильно.

Що означає слово "пруд" українською

В українській мові слово "пруд" теж є, його наводить Словник української мови Бориса Грінченка. Однак, він позначає інше, а саме – швидку течію води, річки. А ще так позначали потік води біля водяного млина.