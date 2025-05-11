Хто такий "свєрчок" та чому його не варто плутати з коником
- В українській мові немає слова "свєрчок", цю комаху правильно називати "цвіркун".
- Цвіркун та коник ("кузнечик") – це різні комахи, які відрізняються кольором, місцем проживання та антеною на хвості.
Назви комах – не найперші слова, які слід вивчити людям, що відмовляються від російської. Але поступово і цих русизмів варто позбуватися.
Розпочався новий сезон активності комашні. А тому варто знати українські назви найвпізнаваніші з них. У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською" 24 Канал розповідає, чому в українській мові немає слова "свєрчок".
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Як українською назвати "свєрчка"
Можливо, ви ніколи не бачили, але однозначно чули цю комаху. Ці характерні звуки – сючання, цвіркотіння, скрекіт, тріскотіння є типовим звуком теплих весняних та літніх вечорів.
Комаху, яка їх видає, називають "свєрчок". Але такого слова в українській мові немає. Це – русизм, який вкорінився завдяки російськомовним казкам, колисковим, пісням, героєм яких є ця комаха.
Українською ж комаха називається – цвіркун.
Як російська, так і українська назва походять від опису звуків, які видає комаха – але навіть їх ми чуємо та описуємо по-різному.
Але існує версія, що слово цвіркун грецького походження та означає – співець – цілком логічно.
Цвіркун та його спів у багатьох народів вважаються гарною прикметою, а тому маємо навіть пестливі назви:
- цвіркунець,
- цвіркунчик,
- цвірчок.
А українські народні прикмети визначають:
- "Цвіркун у хаті – щастю бути!"
- "Коли співає цвіркун під час розмови про справу, – добра прикмета".
- "Цвіркун на видноті не цвірчить" (Приказка).
В художній літературі опис співу цвіркунів додає романтизму та меланхолії сюжету.
- "В урочистій тиші чулось лиш бухання моря та срібне, мелодійне цвірінькання південного цвіркуна" (Іван Коцюбинський);
- "Шелестіло колосся, й стомлено співали цвіркуни" (Олесь Донченко);
- "Під вербами співають польові цвіркуни" (Василь Кучер).
Спів цвіркуна: дивіться відео
Цвіркун – це не коник
Часто цвіркуна плутають з іншою комахою – коником, російською його називають "кузнечик". Однак – це різні комахи.
Вони відрізняються кольором та способом життя. Цвіркуни живуть напівпідземно і влаштовують свої укриття під землею на невеликій глибині. Через це цвіркуни мають темні землисті кольори – чорний, коричневий, темно-зелений. Але головна відмінність – антени на хвості.
Коники ховаються серед трави та рослин, тому для маскування використовують відтінки зеленого та світло-коричневого та мають більш видовжене тіло.
Цікаві факти про цвіркунів
- Цвіркуни є польові, степові та домові.
- Звуковий апарат є лише в самців. Самці польових цвіркунів цвірчать з травня по липень, сидячи біля входу в нірку. За допомогою цього "співу" вони привертають увагу самок і разом з тим тримають на поважній відстані конкурентів.
- Характерний скрекіт цвіркуна – це звуки, що створюються тертям правим крилом особливих жилок, що знаходяться на лівому крилі. Цвірчання добре чути, оскільки резонатором звуків є підняті крила.
- Звук дуже голосний, надзвичайно мелодійний та дзвінкий, нагадує цвірінькання птаха.
- Гучний спів самців можна почути в степу на відстані до 200 метрів.
- Цвірчати починають з 15 години дня. З настанням темряви звуки стають ще голоснішими, й особливо сильно лунають уночі (тривають до 3 – 4 години ранку).
- Цвіркун має вуха. Їх вуха розташовані під колінами передніх ніг, і вони дуже чутливі.
- У Китаї та Японії влаштовували особливі змагання співочих домашніх цвіркунів.
- Спів цвіркунів має заспокійливий вплив на психіку людини, схожий на вплив котячого муркотіння.
- Цвіркунів можна розводити вдома. Однак, вони можуть зашкодити меблям та текстилю.