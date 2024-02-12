МОН готує програми та курси для учнів, які перебувають в окупації

Міносвіти України готує окремі програми та інтенсивні курси для тих дітей, які перебувають в окупації. Зауважимо, що такі учні можуть взагалі не здобувати освіту або примусово вчитися у місцевих школах, але за російською програмою.

Заступник очільника відомства Андрій Сташків розповів, що такі курси включатимуть теми, які потрібно знати таким школярам. МОН уже розробило таку програму з української мови.

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Для учнів, які перебувають в окупації, готують окремі навчальні програми

Посадовець також заявив: якщо дитина пропустила повністю рік навчання, їй складно буде наздогнати пропущене тільки завдяки інтенсивним курсам.

Можливо, батькам і закладу освіти, у якому дитина буде навчатися, варто подумати, чи не треба повернутися до того року, який дитина пропустила, і повноцінно повчитися,

– заявив заступник очільника МОН.

Як навчаються українські учні на ТОТ

Навчання на окупованих Росією територіях України стало для українських дітей справжнім викликом.

Діти намагаються таємно здобувати освіту онлайн в українських школах.

Натомість окупанти примусово "тягнуть" їх вчитися у місцеві школи за російською програмою.

Батькам при цьому погрожують, залякують, а в дітей перевіряють гаджети щодо відвідування українських сайтів.

Є й такі викладачі, які залишилися в окупації, і, ризикуючи, вчать онлайн дітей українською.