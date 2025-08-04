Недавно Міністерство освіти і науки України скасувало наказ 1112, який, зокрема, затверджував нові норми дистанційного навчання. Сам формат здобуття освіти не скасували.

Все ж окремі ідеї та положення з цього документа таки втілять у життя. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра освіти та науки України Надії Кузьмичової Суспільному.

До теми МОН скасував скандальний наказ про вимоги до дистанційки в школах: що тепер зміниться

Як вчитимуться учні в Україні?

Посадовиця зазначила, що скасування наказу стало політичною домовленістю між МОН та прифронтовими регіонами. Все ж в освітній політиці залишать окремі норми документа, зокрема про адаптацію навчання до умов війни – від патронажу до дистанційних класів. Ці норми напрацьовуватимуть та інтегрують в інші нормативні акти до 1 вересня – початку нового навчального року.

Організаційний процес навчання школярів залежатиме від обставин, в яких перебуває дитина, а саме:

на прифронтових територіях – дистанційне навчання (з безпекових міркувань);

на тимчасово окупованих територіях України – педагогічний патронаж, коли дитина займається з учителем у вечірній час індивідуально (у першій половині дня вона вимушена відвідувати місцеву школу, аби її батьків не позбавили батьківських прав);

за кордоном – українознавчий компонент, який має спрощену програму, адже дитина частково її проходить в іноземній школі);

очне навчання, якщо дозволяють безпекові умови.

Школи самі обиратимуть формат навчання. Дистанційні класи будуть такі самі, як і очні, за кількістю – від 5 учнів.

Все ж МОН не рекомендує поєднувати дистанційний та очний процес одночасно. Мають діяти окремі класи.