Як вчитися без світла: в Україні розробляють варіанти для блекауту
Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами. Через це мешканці окремих областей України по кілька годин змушені сидіти без електроенергії.
Так, аби діти мали можливість вчитися, МОН розробляє варіанти онлайн-навчання у разі блекаутів. Очільник міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів деталі.
Важливо Як вчитися онлайн, якщо немає світла: у Міносвіти відповіли
МОН розробляє варіанти у разі блекаутів
Шкарлет уточнив, що Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством палива та енергетики працюють над чітким графіком відключень електроенергії. Він має враховувати потреби шкіл.
Також, за словами міністра, розглядають можливість переходу до позмінного навчання.
У багатьох школах старшокласники вже займаються у другу зміну, молодші класи – у першу. Графік навчання при цьому "зсунуто" на годину вперед: уроки починаються о 9, а не о 8 ранку,
– зауважив Шкарлет.
Він також наголосив, що батьки при цьому повинні допомогти дитині опанувати навчальну програму.
Щоб допомогти учням в умовах відсутності інтернету, МОН:
- створює інтерактивні додатки, які не потребують підключення до інтернету;
- наповнює електронну бібліотеку підручниками для 1 – 11 класів;
- пристосовує контент Всеукраїнської школи онлайн для використання без підключення до мережі.
При цьому Шкарлет наголосив на проблемі забезпечення гаджетами учнів, зокрема у сільській місцевості. У МОН уже вирішують це питання. Також тривають перемовини з міжнародними організаціями щодо забезпечення ноутбуками й планшетами школярів-переселенців.
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Як вчитися, якщо немає світла
Очільник Міносвіти також розповів, що для дистанційного навчання в Україні запровадили електронні додатки. Вони допоможуть учням вчитися. Навіть в умовах відключення світла та у режимі відсутності інтернету.
Які додатки допоможуть учням вчитися
- "електронна бібліотека" на порталі Модернізації змісту освіти. Вона містить 1335 підручників з 1 по 11 клас;
- видавництво "Ранок" – учням і педагогам надали відкритий доступ до електронних підручників для 1 – 5 класу;
- компанія EdPro відкрила до 1 грудня безоплатний доступ до електронних підручників;
- на платформі "Українська школа онлайн" є 2500 навчальних курсів. До кінця року завантажать ще 1000;
- також запустили застосунок "Вивчаю. Не чекаю". Він дозволяє в умовах відсутності інтернету учням 1 – 4 класів опановувати контент.