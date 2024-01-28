Закінчив школу у віці 9 років: батьки розповіли неймовірну історію про свого генія

Девід Балогун зі США закінчив середню школу у віці 9 років. Так, він став одним із наймолодших дітей, кому вдалося отримати атестат.

Однак юний геній є звичайною дитиною, яка любить грати в ігри. Його батьки – Роня та Генрі – розповіли, яке правило допомогло їм виховати такого сина.

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У США 9-річний хлопчик вже закінчив школу

Батьки юного генія зізнаються, що не намагаються виправляти його, а пробують змінити систему підходу. Мама при цьому каже, що здібності хлопчика помітили, коли йому було 6 років. Вже тоді Девід вмів додавати та віднімати числа, перш ніж його навчили. Батьки повірили у свою дитину і кажуть, що це дуже важливий аспект у вихованні.

Батьки юного генія також наголошують: варто весь час відповідати на питання дітей, а не казати, що у вас немає на це часу. І запевняють, що правила, яке б розповідало, як виховати генія, немає.

Де зараз вчиться хлопчик

Хлопчик зараз вчиться онлайн у коледжі і виконує тижневе домашнє завдання за один день. Каже: якщо не витиметься, то спатиме до ранку.

Батьки заявили: зрозуміли, що звичайна школа – не для їхньої дитини. Кажуть, що вже першому класі однокласники часто слухали більше їхнього сина, ніж вчителя. Тож Балогун вирішив перевести Девіда на дистанційну форму програми для обдарованих дітей з індивідуальним навчальним планом.

Однак мати після того, як її син закінчив школу, не поспішає віддавати його в університет, адже не хоче, аби він навчався у класі з 20-річними студентами.

Батьки зазначають, що через свою геніальність у хлопчика майже немає друзів. Йому важко спілкуватися з однолітками.

Батьки при цьому намагаються пристосовуватися весь час до змін, які відбуваються з їхнім маленьким генієм.