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Освіта Освіта в Україні Як ефективно вчити англійську та коли починати: найкраща вчителька дала поради
21 жовтня, 17:22
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Оновлено - 18:22, 21 жовтня

Як ефективно вчити англійську та коли починати: найкраща вчителька дала поради

Марія Волошин

Найкраща педагогиня України 2026 року Світлана Меркулова розповіла, коли варто починати вчити англійську мову. Також – як ефективно це робити.

Деталі лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла в інтерв'ю 24 Каналу

У якому віці варто починати вчити англійську мову

Учителька розповіла про те, що в Індії, до прикладу, мову починають вчити з 2 років. І їй подобається такий підхід. 

Тоді мозок ще не перевантажений інформацією з різних предметів. Якщо фокусуватися на чомусь одному, результат буде кращим. І коли дитина у ранньому віці чує ці всі слова, вона їх легше сприймає, бо не зубрить, а вчить в ігровому форматі, 
– зазначає педагогиня. 

Але треба це, за її словами, правильно організувати. 

Тому я б казала: що раніше, то краще. Але ніколи й не пізно, 
– переконана вона. 

Також освітянка зауважила, що зараз є чимало додатків, які дають змогу вчити мову самостійно, без курсів. А потім вже можна і на курси піти, аби зрозуміти, що йдеш у правильному напрямку.

Як легко вивчити англійську мову з нуля

Меркулова зазначила, що зараз є нові додатки зі штучним інтелектом. Там можна обрати собі тему для спілкування. І робот тобі у цьому допомагає, навчає тебе елементарних слів і фраз. 

Потім складаються маленькі діалоги. І тут можна не боятися помилок. Граматика, звичайно, важлива, бо вона структурує мову, дозволяє розмовляти грамотно. Але спочатку варто вчити прості слова і фрази, 
– каже вчителька. 

І продовжує: так, як ми вчимо рідну мову, коли чуємо і повторюємо. А потім вже гармонізувати мовлення і письмо.

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