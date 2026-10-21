Як ефективно вчити англійську та коли починати: найкраща вчителька дала поради

Найкраща педагогиня України 2026 року Світлана Меркулова розповіла, коли варто починати вчити англійську мову. Також – як ефективно це робити.

Деталі лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

У якому віці варто починати вчити англійську мову

Учителька розповіла про те, що в Індії, до прикладу, мову починають вчити з 2 років. І їй подобається такий підхід.

Тоді мозок ще не перевантажений інформацією з різних предметів. Якщо фокусуватися на чомусь одному, результат буде кращим. І коли дитина у ранньому віці чує ці всі слова, вона їх легше сприймає, бо не зубрить, а вчить в ігровому форматі,

– зазначає педагогиня.

Але треба це, за її словами, правильно організувати.

Тому я б казала: що раніше, то краще. Але ніколи й не пізно,

– переконана вона.

Також освітянка зауважила, що зараз є чимало додатків, які дають змогу вчити мову самостійно, без курсів. А потім вже можна і на курси піти, аби зрозуміти, що йдеш у правильному напрямку.

Як легко вивчити англійську мову з нуля

Меркулова зазначила, що зараз є нові додатки зі штучним інтелектом. Там можна обрати собі тему для спілкування. І робот тобі у цьому допомагає, навчає тебе елементарних слів і фраз.

Потім складаються маленькі діалоги. І тут можна не боятися помилок. Граматика, звичайно, важлива, бо вона структурує мову, дозволяє розмовляти грамотно. Але спочатку варто вчити прості слова і фрази,

– каже вчителька.

І продовжує: так, як ми вчимо рідну мову, коли чуємо і повторюємо. А потім вже гармонізувати мовлення і письмо.