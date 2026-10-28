Топова вчителька "відправила" учнів у подорож на безлюдний острів

Найкраща вчителька України 2026 року Світлана Меркулова розповіла, як заохочує своїх учнів вивчати англійську мову. Каже: її школярі дуже люблять кахут та уроки-несподіванки.

Деталі лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Що учні сприймають найкраще на уроці

Педагогиня розповіла: кахут – це гра на будь-яку тему з будь-якого предмета. Вчитель може сам його створити.

Наприклад, ми вивчали тему про квартиру. Учні отримали завдання для вибору слова і отримували бали,

– уточнила вона.

І додала, що команда-переможець при цьому отримувала 12 балів. Та й учні у процесі вивчили потрібні слова.

Торік я організувала учням п'ятиденний марафон без підручників. І "відправила" їх у подорож на безлюдний острів. Дала відповідні завдання, навіть дозволила користуватися штучним інтелектом. Але їм потрібно було подумати і попрацювати самостійно,

– розповіла Меркулова.

За її словами, діти мали, наприклад, написати десять речей, які вони беруть із собою, та розказати, що робитимуть на острові три дні, уживаючи в розповіді умовні речення.

І справді: такі елементи гейміфікації і несподіванок дають змогу легше будувати навчальний процес,

– резюмувала найкраща вчителька України 2026 року.

Переможниця Global Teacher Prize Ukraine також розповіла, на яку освітню мрію витратить свій мільйон.