Топова вчителька "відправила" учнів у подорож на безлюдний острів
Найкраща вчителька України 2026 року Світлана Меркулова розповіла, як заохочує своїх учнів вивчати англійську мову. Каже: її школярі дуже люблять кахут та уроки-несподіванки.
Деталі лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.
Що учні сприймають найкраще на уроці
Педагогиня розповіла: кахут – це гра на будь-яку тему з будь-якого предмета. Вчитель може сам його створити.
Наприклад, ми вивчали тему про квартиру. Учні отримали завдання для вибору слова і отримували бали,
– уточнила вона.
І додала, що команда-переможець при цьому отримувала 12 балів. Та й учні у процесі вивчили потрібні слова.
Торік я організувала учням п'ятиденний марафон без підручників. І "відправила" їх у подорож на безлюдний острів. Дала відповідні завдання, навіть дозволила користуватися штучним інтелектом. Але їм потрібно було подумати і попрацювати самостійно,
– розповіла Меркулова.
За її словами, діти мали, наприклад, написати десять речей, які вони беруть із собою, та розказати, що робитимуть на острові три дні, уживаючи в розповіді умовні речення.
І справді: такі елементи гейміфікації і несподіванок дають змогу легше будувати навчальний процес,
– резюмувала найкраща вчителька України 2026 року.
Переможниця Global Teacher Prize Ukraine також розповіла, на яку освітню мрію витратить свій мільйон.