Українці можуть вступити до польського вишу та здобувати освіту рідною мовою

Майже пів мільйона українських дітей через повномасштабне вторгнення Росії виїхали до Польщі. У сусідній країні діти також мають можливість навчатися рідною мовою.

Безкоштовно українською мовою у Польщі мають змогу вчитися і студенти у місцевих університетах. Зокрема, у Варшаві не так давно запустили освітній проєкт для дітей біженців.

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Українці можуть вступати у польські виші

Так, діти відповідно до програми у столиці Польщі можуть здобувати освіту рідною мовою. У центрі вчиться понад 2 сотні учнів – з 1 до 11 класу. Навчання безоплатне – за кошти фундації "Польський центр міжнародної допомоги".

Можуть здобувати освіту рідною мовою у Польщі і українські студенти. Так, Варшавський університет здійснює набір для абітурієнтів з України. Аби вступити до польського вишу, треба подати результати НМТ та атестат, а також пройти співбесіду. Втрачені документи не стануть перешкодою на шляху.

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До слова, після 24 лютого 2022 року українських студентів у виші побільшало втричі. Торік до Варшавського університету вступило 350 наших краян. Там вони навчаються польською, проте у програмі є предмети про Україну й рідною мовою.

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