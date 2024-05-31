Який бал НМТ у 2024 році дасть можливість вступити у медичний виш

Невдовзі в Україні стартує вступна кампанія 2024 року. Більшості абітурієнтів потрібно буде подолати певний пороговий бал на НМТ, аби стати студентом вишу.

Основна сесія НМТ триватиме протягом 14 травня – 25 червня. Додаткова – упродовж 11 – 19 липня.

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Який бал НМТ отримати, аби вступити у медичний виш

За результатами НМТ підраховують вступний конкурсний бал.

Абітурієнти, що хочуть вступити до закладів вищої медичної освіти, мають отримати щонайменше 150 балів,

– наголосили у МОЗ.

Бали обраховуватимуть з урахуванням коефіцієнтів предметів, які для НМТ обрали випускники. Цьогоріч вони такі:

Українська мова – 0,35;

Математика – 0,4;

Історія України – 0,25.

Біологія – 0,5;

Фізика – 0,5;

Хімія – 0,35, а для фармацевтичних спеціальностей – 0,5;

Українська література – 0,25;

Іноземна мова – 0,25;

Географія – 0,2.

Конкурсний бал за результатами НМТ-2024 обраховують за такою формулою – (К1 х Пр1) + (К2 х Пр2) + (К3 х Пр3) + (К4 х Пр4) / (К1 + К2 + К3 + К4), де К – це коефіцієнт предмета, а Пр – оцінка за кожен з предметів.

Для результатів НМТ минулих років і ЗНО застосовують інші коефіцієнти.

Після НМТ розпочнеться вступна кампанія. У МОЗ також нагадали етапи, відповідно до яких вона відбуватиметься. А також – дати, які варто запам'ятати, щоби вступити до медичного вишу.



Етапи вступної кампанії 2024 року / МОЗ