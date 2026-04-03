Ця геніальна фраза з куркою допоможе запам'ятати козацькі угоди перед НМТ
- Репетиторка з історії запропонувала фразу "Курка у Переяславі ординацію видавала" для запам'ятовування козацьких угод.
- Кожне слово фрази відповідає окремій історичній події: Куруківська угода 1625, Переяславська угода 1630, Ординація війська Запорозького 1638.
Репетиторка з історії поділилася простою фразою, яка допомагає запам'ятати важливі дати для НМТ. Лайфхак швидко набрав популярності у соцмережах і зібрав схвальні відгуки учнів.
Репетиторка з історії Яніна у своєму TikTok розповіла, як легко запам'ятати хронологію козацьких угод для національного мультипредметного тесту. За її словами, достатньо однієї фрази – "Курка у Переяславі ординацію видавала".
Як працює фраза для запам'ятовування?
Кожне слово у цій фразі відповідає окремій історичній події. "Курка" означає Куруківську угоду 1625 року. Тоді було створено козацький реєстр чисельністю 6000 осіб, а також сформовано 6 полків.
Слова "У Переяславі" допомагають згадати Переяславську угоду 1630 року. Вона була укладена після повстання Тараса Трясила, відомого як "Тарасова ніч". Після цієї угоди козацький реєстр збільшили до 8000.
"Ординація" у фразі пов'язують з "Ординацією війська Запорозького" 1638 року. Її ухвалили після повстань під проводом Гуні, Павлюка та Острянина.
Як фраза про курку допомагає запам'ятати дати: дивись відео
У коментарях під відео користувачі дякують репетиторці за просте і зрозуміле пояснення, адже саме такі асоціації допомагають швидше запам'ятати складні теми. Дехто пише, що вже використовував цей метод під час підготовки до НМТ і він справді працює. Подібні "мнемонічні фрази" значно полегшують вивчення історії.
