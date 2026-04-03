Репетитор по истории Янина в своем TikTok рассказала, как легко запомнить хронологию казацких соглашений для национального мультипредметного теста. По ее словам, достаточно одной фразы – "Курица в Переяславе ординацию выдавала".

Как работает фраза для запоминания?

Каждое слово в этой фразе соответствует отдельному историческому событию. "Курка" означает Куруковское соглашение 1625 года. Тогда был создан казацкий реестр численностью 6000 человек, а также сформировано 6 полков.

Слова "В Переяславе" помогают вспомнить Переяславское соглашение 1630 года. Оно было заключено после восстания Тараса Трясила, известного как "Тарасова ночь". После этого соглашения казацкий реестр увеличили до 8000.

"Ординация" во фразе связывают с "Ординацией войска Запорожского"1638 года. Ее приняли после восстаний под предводительством Гуни, Павлюка и Острянина.

В комментариях под видео пользователи благодарят репетитора за простое и понятное объяснение, ведь именно такие ассоциации помогают быстрее запомнить сложные темы. Некоторые пишут, что уже использовал этот метод при подготовке к НМТ и он действительно работает. Подобные "мнемонические фразы" значительно облегчают изучение истории.

