Репетиторка з історії Яніна у своєму TikTok розповіла, як легко запам'ятати хронологію козацьких угод для національного мультипредметного тесту. За її словами, достатньо однієї фрази – "Курка у Переяславі ординацію видавала".

Дивіться також Вчителька "перемогла" TikTok: як вона змушує учнів читати книги

Як працює фраза для запам'ятовування?

Кожне слово у цій фразі відповідає окремій історичній події. "Курка" означає Куруківську угоду 1625 року. Тоді було створено козацький реєстр чисельністю 6000 осіб, а також сформовано 6 полків.

Слова "У Переяславі" допомагають згадати Переяславську угоду 1630 року. Вона була укладена після повстання Тараса Трясила, відомого як "Тарасова ніч". Після цієї угоди козацький реєстр збільшили до 8000.

"Ординація" у фразі пов'язують з "Ординацією війська Запорозького" 1638 року. Її ухвалили після повстань під проводом Гуні, Павлюка та Острянина.

Як фраза про курку допомагає запам'ятати дати:

У коментарях під відео користувачі дякують репетиторці за просте і зрозуміле пояснення, адже саме такі асоціації допомагають швидше запам'ятати складні теми. Дехто пише, що вже використовував цей метод під час підготовки до НМТ і він справді працює. Подібні "мнемонічні фрази" значно полегшують вивчення історії.

Реп замість підручника: як пісня допомогла скласти НМТ з історії?