Яка стипендія в Словаччині і чи може її отримати український студент

Зовсім скоро одинадцятикласники складатимуть НМТ. Але уже зараз розглядають навчальні заклади, у яких будуть навчатися. Зокрема і за кордоном.

Абітурієнти з України розглядають і виші Словаччини для навчання. А яка там стипендія для студентів, розповідає 24 Канал, посилаючись на comestudy.ua.

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Яка стипендія для студентів у Словаччині

Словацька Республіка – це молода держава, яка зацікавлена у робочій силі та якісних кваліфікованих фахівцях. А тому виділяє кошти для найкращої матеріально-технічної бази навчальних закладів та стипендій для студентів.

Студенти у Словаччині можуть отримувати від 200 до 1000 євро щомісяця, якщо зареєструються та отримають схвалення у кількох стипендійних програмах.

1.Уряд Словацької Республіки офіційно запровадив стипендіальну програму для іноземних студентів Plán obnovy. Загальна сума підтримки – 12 000 євро на три роки. Це по 400 євро в місяць, які покривають витрати на проживання.

Важливою умовою участі у цій програмі є успішне складання SAT – 1050 балів. SAT – міжнародний стандартизований тест, який оцінює готовність до навчання у вишах. Він включає розділи з читання, письма та математики (її бали в пріоритеті).

Обов'язковими є ще кілька умов для претендентів:

вони ще не навчалися в університетах чи школах у Словаччині;

вони не мають постійного проживання в Словаччині;

вступ на денну форму навчання бакалаврського рівня (будь-якою мовою)

2.Соціальна стипендія – від 10 до 300 євро. Це виплати для малозабезпечених студентів, розмір цих виплат залежить від доходу батьків чи опікунів та віддаленості вашого постійного місця проживання від навчального закладу (понад 30 кілометрів). Але отримати її можуть студенти, які мають постійне місце проживання в Словаччині (trvalý pobyt). Студенти, що тільки приїхали на навчання мають тимчасове місце проживання (prechodný pobyt). А тому цю стипендію не отримають.

3.Мотиваційна стипендія – 300 – 1500 євро. Конкретну суму визначає кожен факультет окремо. Це винагорода за хорошу успішність. Для іноземних студентів вона виплачується за результатами успішності за попередній рік навчання чи семестр. Отримати мотиваційну стипендію можна і за досягнення у галузі спорту, науки, мистецтва, винаходів тощо. Врахуйте – це одноразова виплата. Побачити факт перерахування можна у своєму особистому електронному кабінеті.

4.Спеціальна стипендія – це спеціальна винагорода, яка призначається не державою, а деканом того факультету, де проходить навчання претендент.

Для отримання спеціальної стипендії необхідно, щоб успіхи студента у певному предметі, науці, сфері діяльності були відзначені університетом. Демонструючи високі знання та зацікавленість студент, учень може розраховувати на заохочення від вишу. Про можливості для особливих стипендій можна дізнатися у деканаті кожного конкретного факультету.

5.Програма Erasmus. Програма з обміну студентів дає можливість провчитися 1 – 2 семестри в іншій країні. Розмір виплати залежить від мінімального прожиткового мінімуму (у 2024 році – 268.88 євро у Словаччині). Вона діє для бакалаврату і магістратури. Але важливим є виконання усіх умов, бо можуть вимагати повернення коштів.

Про особливості цьогорічної вступної кампанії в Україні 24 Канал писав раніше.