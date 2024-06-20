Скільки коштує освіта програміста у 2024 році
20 червня 2024, 14:42Читать новость на русском
Джерело:Thepage
Невдовзі стартує вступна кампанія 2024 року. Тож абітурієнти ретельно готуються до вступу на омріяні спеціальності.
Значної популярності набула в Україні освіта програміста. Зокрема, завдяки високому рівню зарплат і бурхливому розвитку IT-галузі.
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Скільки коштує рік навчання на програміста у вишах України
Однак через великий попит за такі навчальні програми в престижних вишах доводиться платити помітно дорожче, ніж за менш популярні спеціальності.
Так, у деяких закладах вищої освіти вартість навчання за контрактом за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" для здобувачів диплома бакалавра з 1 вересня 2024 року по 30 серпня 2028 року є такою:
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського: 54,9 тисячі гривень за рік (+10% в порівнянні з минулим навчальним роком);
- Львівський національний університет імені Івана Франка: 52,89 тисячі гривень (+14,3%);
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: 40 тисяч гривень (+8,7%);
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 39,9 тисячі гривень (0%);
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: 34,6 тисячі гривень (+20,1%);
- Харківський національний університет радіоелектроніки: 31,99 тисячі гривень (+10,7%);
- Вінницький національний технічний університет: 26,8 тисячі гривень (+5,1%).
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В Україні зростає вартість навчання у вишах
- Вартість вищої освіти за контрактом в Україні зростає щороку.
- Зокрема, за останні п'ять років зросла на понад 83%.
- Динаміка зростання вартості навчання вищої освіти варіюється залежно від закладу освіти і спеціальності.
- Деякі університети зберігають тогорічні ціни, а інші підвищують вартість на 10 – 20% і більше.