Пастка на НМТ з історії: відповідь, яку плутають більшість 11-класників

Репетиторка з історії Яніна у TikTok звернула увагу на одне з найскладніших запитань НМТ з історії України. Саме воно, за її словами, часто стає причиною втрати балів навіть для сильних учнів.

Яке питання найчастіше викликає труднощі?

Йдеться про запитання: яку битву називають справжнім бойовим хрещенням Українських січових стрільців. Багато одинадцятикласників плутаються, адже стрільці брали участь у кількох боях.

Репетиторка наголошує: правильною відповіддю є битва на горі Маківка, яка відбулася у квітні–травні 1915 року.

Вона пояснює, що саме цей бій вважають символічним "бойовим хрещенням", хоча він і не був першим для Українських січових стрільців.

Чому саме битва на горі Маківка?

За словами Яніни, ключову роль відіграє масштаб і характер боїв. Під час битви на горі Маківка російське командування застосувало артилерію проти українських підрозділів.

У результаті Українські січові стрільці зазнали значних втрат, однак змогли стримати наступ ворога. Саме ці події стали важливим етапом у формуванні їхнього бойового досвіду.

Репетиторка також зазначила, що знімала відео безпосередньо на місці подій – на цвинтарі січових стрільців на межі Львівщини та Івано-Франківщини. Там поховані воїни, які брали участь у тих боях.

Зверніть увагу! Вона радить абітурієнтам чітко запам'ятати: битва на горі Маківка – це і є відповідь, яка допоможе уникнути типової помилки на тестуванні.

