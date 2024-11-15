У МОН нагадали про ключові функції асистента вчителя та асистента учня
Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами вимагає допомоги асистента. Про функції цих помічників у закладі з інклюзивною освітою, вкотре, наголошує МОН.
Національна стратегія зі створення безбарʼєрного простору в Україні, що реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської, має на меті створення освітніх просторів і для дітей з особливими освітніми потребами. З цією метою введено посади асистента вчителя / вихователя та асистента дитини. Про їх функції, визначені Міністерством освіти, пропонує дізнатися 24 Канал.
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Асистенти – важливий елемент освітньої безбарʼєрності у школі
Організація освітнього процесу для дитини з ООП покладається на керівника закладу освіти. Зокрема, саме він має знайти асистента вчителя / вихователя та забезпечити їм умови для роботи.
Або ж, якщо мова іде про асистента дитини, – то, підписати договір з особою, яку обрали батьки / інші законні представники для виконання функцій асистента дитини (учня).
В рамках реалізації стратегії безбар'єрної освіти, у Міністерстві освіти і науки України нагадали, які функції виконує асистент вчителя / вихователя та асистент дитини (учня) під час інклюзивного навчання.
Так, асистент учителя / вихователя має:
- педагогічну освіту (обов’язково);
- призначатися на посаду керівником закладу освіти;
- організовувати освітній процес відповідно до потреб дітей з особливими освітніми потребами (ООП);
- оцінювати прогрес та розробляти індивідуальну програму розвитку дитини спільно з вчителями;
- адаптувати навчальні матеріали;
- допомагати створювати комфортне інклюзивне середовище для всього класу.
Асистент дитини (учня):
- не є педагогічним працівником;
- допомагає лише з побутовими потребами дитини з ООП (наприклад, перевдягання, харчування тощо);
- працює на підставі укладеного договору між закладом освіти та особою, яка виконуватиме функції асистента дитини чи учня.
Важливо! Якщо заклад освіти відмовляється створити потрібні умови для навчання дитини з ООП, у міністерстві радять письмово звертатися із цим питанням до органів управління освітою.