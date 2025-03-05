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Освіта Саморозвиток Які імена є лише в українській мові: давні та дуже красиві
5 березня, 16:42
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Які імена є лише в українській мові: давні та дуже красиві

Олеся Кух
Основні тези
  • В Україні відроджуються стародавні імена, які раніше вважалися "сільськими".
  • Серед забутих жіночих імен: Текля, Фразина, Харитина, Маїна, Мартка, Афія, Фросина, Лукина, Орислава, Юстина, Тереса, Минодора, Ясенія.

Багато давніх українських імен були забуті не лише через плин часу і нову моду, а й через нав'язаний стереотип "сільської" меншовартісної культури. Але вони звучать не менш красиво і цікаво, ніж запозичені з закордонних серіалів.

Зауважимо також, що частина імен, поширених в Україні, з часом були або забутими, або їх просто замінили. 24 Канал з посиланням на тікток @sydorenko91 розповість вам про давні імена, які є лише в українській мові.

Дивіться також Чому в українській мові немає імен Нікіта, Кіріл, Даніїл: як вони звучать правильно

Які імена ми забули

Звісно, часи змінюються й у нас з'являються інші імена, запозичені в інших народів, навіть у їхньому звучанні. Направду, законодавство дозволяє записати ім'я дитини у тій формі, у якій бажають батьки. А тому можемо зустріти українців з іменами Аліша, Наомі, Амур чи Віллі.

Однак приємною тенденцією останніх років стало відродження прадавніх українських імен – як чоловічих, так і жіночих.

А як же називали українці своїх дітей у ХІХ – на початку ХХ століття, ми можемо простежити на прикладі метричних книг чи літературних творів. Більшість з них мають праслов'янське походження та схожі зустрічаються в інших слов'янських народів.

Навіть якщо імена мали грецьке, латинське чи біблійне походження, в українській мові вони набули свого звучання. 

Красиві українські жіночі імена

Як же називали українок? Ось добірка жіночих імен, про які ми уже забули:

  • Текля,
  • Фразина,
  • Харитина,
  • Маїна,
  • Мартка,
  • Афія,
  • Фросина,
  • Лукина,
  • Орислава,
  • Юстина, 
  • Тереса,
  • Минодора,
  • Ясенія.

Забуті імена українок: дивіться відео

Красиві українські чоловічі імена

Є низка чоловічих імен, якими називали українців, згадаємо і їх:

  • Верен,
  • Демко,
  • Євсій,
  • Ждан,
  • Каленій, 
  • Калістрат,
  • Капітон,
  • Корній,
  • Марко,
  • Митрофан,
  • Мусій,
  • Наум,
  • Харитон,
  • Тодир,
  • Улас,
  • Ярема

Чоловічі імена українців: дивіться відео

@sydorenko91 Забуті українські чоловічі імена #історіяукраїни #історія #імена #іменахлопців Співає @Іванка Червінська ♬ оригінальний звук - Sydorenko

Наважилися б назвати свою дитину котримось з імен?

Так, може здатися, що імена звучать дивно і незвично, та чи дивніше ніж запозичені з серіалів чи західного шоубізу?

Тішить, що у 2024 році "повернулися" імена Лаврін, Левко, Олекса, Яким та Леля, Лукирія, Марфа, Дзвіна, Дзвенислава, Оріяна, Рута. Нова мода чи повернення забутого – неважливо, головне, що відроджуємо своє – українське!

Не проігноруйте відео, подивіться, як на старих світлинах виглядали українці – тут мова про виразний погляд, риси обличчя, горду поставу і одяг – традиційний українській одяг.  І про те, що українці собою пишаються, а ми маємо чим!