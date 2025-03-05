Які імена є лише в українській мові: давні та дуже красиві
- В Україні відроджуються стародавні імена, які раніше вважалися "сільськими".
- Серед забутих жіночих імен: Текля, Фразина, Харитина, Маїна, Мартка, Афія, Фросина, Лукина, Орислава, Юстина, Тереса, Минодора, Ясенія.
Багато давніх українських імен були забуті не лише через плин часу і нову моду, а й через нав'язаний стереотип "сільської" меншовартісної культури. Але вони звучать не менш красиво і цікаво, ніж запозичені з закордонних серіалів.
Зауважимо також, що частина імен, поширених в Україні, з часом були або забутими, або їх просто замінили. 24 Канал з посиланням на тікток @sydorenko91 розповість вам про давні імена, які є лише в українській мові.
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Які імена ми забули
Звісно, часи змінюються й у нас з'являються інші імена, запозичені в інших народів, навіть у їхньому звучанні. Направду, законодавство дозволяє записати ім'я дитини у тій формі, у якій бажають батьки. А тому можемо зустріти українців з іменами Аліша, Наомі, Амур чи Віллі.
Однак приємною тенденцією останніх років стало відродження прадавніх українських імен – як чоловічих, так і жіночих.
А як же називали українці своїх дітей у ХІХ – на початку ХХ століття, ми можемо простежити на прикладі метричних книг чи літературних творів. Більшість з них мають праслов'янське походження та схожі зустрічаються в інших слов'янських народів.
Навіть якщо імена мали грецьке, латинське чи біблійне походження, в українській мові вони набули свого звучання.
Красиві українські жіночі імена
Як же називали українок? Ось добірка жіночих імен, про які ми уже забули:
- Текля,
- Фразина,
- Харитина,
- Маїна,
- Мартка,
- Афія,
- Фросина,
- Лукина,
- Орислава,
- Юстина,
- Тереса,
- Минодора,
- Ясенія.
Забуті імена українок: дивіться відео
Красиві українські чоловічі імена
Є низка чоловічих імен, якими називали українців, згадаємо і їх:
- Верен,
- Демко,
- Євсій,
- Ждан,
- Каленій,
- Калістрат,
- Капітон,
- Корній,
- Марко,
- Митрофан,
- Мусій,
- Наум,
- Харитон,
- Тодир,
- Улас,
- Ярема
Чоловічі імена українців: дивіться відео
Наважилися б назвати свою дитину котримось з імен?
Так, може здатися, що імена звучать дивно і незвично, та чи дивніше ніж запозичені з серіалів чи західного шоубізу?
Тішить, що у 2024 році "повернулися" імена Лаврін, Левко, Олекса, Яким та Леля, Лукирія, Марфа, Дзвіна, Дзвенислава, Оріяна, Рута. Нова мода чи повернення забутого – неважливо, головне, що відроджуємо своє – українське!
Не проігноруйте відео, подивіться, як на старих світлинах виглядали українці – тут мова про виразний погляд, риси обличчя, горду поставу і одяг – традиційний українській одяг. І про те, що українці собою пишаються, а ми маємо чим!