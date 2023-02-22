Які професії будуть перспективними у 2023 році: прогнози щодо ринку праці

Повномасштабна війна стали ключовим факторам, які вплинув на український ринок праці у минулому році. Зокрема, багато українців були змушені виїхати з країни, деякі компанії зупинили роботу, а іноземці не ризикують відкривати проєкти в Україні. Чого ж очікувати у цьому році – читайте у статті.

2023 рік не буде простим для українців, проте важливо побачити для себе перспективи, наприклад, почати опановувати нову професії. Нижче ми розкажемо, які з них будуть популярні цього року.

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Які професії будуть перспективними у 2023 році

Традиційно на ринку праці буде попит на представників робітничих професій, інженерів. Крім цього, очевидно, в Україні потребуватимуть військових та лікарів.

Завдяки стабільності ІТ-індустрії привабливими для українців будуть ІТ та digital професії. Серед технічних професій популярними, найімовірніше, знову будуть:

Data Analyst

Cloud Architect

Cybersecurity Analyst

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer (SRE)

Back-End Developer

Machine Learning Engineer (MLE)

Серед нетехнічних ІТ-спеціальностей можна прогнозувати попит на таких фахівців:

Product Manager;

Project Manager;

Business Analyst;

фахівців у сфері маркетингу (digital маркетологи, таргетологи, PPC-фахівці (контекстна реклама);

Community Manager;

PR/Brand/Communications Manager.

І не бійтеся пробувати щось нове та вчитися. Згідно з опитуванням, 86% компаній в Україні готові наймати junior-фахівців та світчерів, тож цей варіант у 2023 році теж перспективний.

Які знання будуть актуальними у 2023? Експерти пояснюють, що вже зараз для більшості професій потрібні цифрові навички. І йдеться не лише про цифрову грамотність, яка давно стала базовою необхідністю. Для того, щоб «привабити» працедавця, необхідно володіти ширшим цифровим функціоналом.

Тож, затребуваними будуть наступні вміння:

Комунікація на основі даних та сторітелінг

UI/UX дизайн (різні спеціалістів повинні зрозуміти потреби користувача та створити зрозумілий дизайн)

Робота з інструментами на базі штучного інтелекту

Додамо, що штучний інтелект (ШІ) зараз використовується у найрізноманітніших сферах: копірайтери за допомогою ШІ пишуть тексти, дизайнери генерують зображення, фахівці з кібербезпеки використовують ШІ для аналізу трафіку.

Основні тренди на ринку праці у 2023

Зростатиме конкуренція

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Дисбаланс між попитом та пропозицією призводить до зростання конкуренції на ринку праці. Станом на початок 2023 року у Державній службі зайнятості було зареєстровано 21 тисячі вакансій, а це на 48% менше, ніж на початку минулого року.

Зараз на одне вільне робоче місце претендує в середньому 9 спеціалістів. Найбільший розрив між попитом і пропозиціями у сфері сільського господарства (40 людей на 1 вакансію). Також висока конкуренція на ринку праці серед технічних фахівців (21 людина на вакансію), працівників сфери торгівлі та послуг (17 людей), керівників (17 людей).

ІТ-індустрія продовжить розвиватися

IT наразі є єдиною галуззю в Україні, яка продовжує зростати. За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила 7,34 мільярдів доларів надходжень до нашої економіки, а обсяг експорту ІТ-послуг збільшився на 400 мільйонів доларів. Кількість вакансій для ІТ-фахівців вже перевищує кількість пропозицій роботи для представників інших сфер.

Кількість пропозицій у деяких сферах буде зменшуватися

Натомість галузі, які найбільше постраждали через пандемію, а потім через війну, ймовірно продовжать стагнацію. Йдеться про сфери туризму, обслуговування, готельно-ресторанний бізнес. Кількість пропозицій роботи в цих сферах буде зменшуватися.