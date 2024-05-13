Які зміни принесе учням 10 класу реформа старшої профільної школи
Джерело:НУШ
Міністерство освіти і науки України готується до втілення реформи старшої профільної школи в Україні. Пілотування стартує вже з наступного року.
Очільник директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України Ігор Хворостяний розповів, яких змін очікувати 10-класникам від цієї реформи. Також уточнив, для чого потрібні ці зміни.
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Чого чекати 10-класникам від реформи профільної школи
Посадовець зазначив, що 10-й клас у старшій профільній школі потрібен, аби учні й учениці:
- зрозуміли, які навчальні предмети чи сфери їх цікавлять найбільше;
- зрозуміти організацію системи профілізації;
- перевідкрили для себе навчальні дисципліни.
Хворостяний при цьому уточнив, що українські учні й учениці мають освітні втрати та розриви. Тому після зміни школи їм потрібен буде час на адаптацію.
Момент вибору і має бути пов'язаний з адаптаційним циклом у 10-му класі, коли є нагода пошукати себе, спробувати щось і наздогнати освітні втрати,
– заявив посадовець.
І додав, що у цьому підліткам має допомогти те, що у 10-му класі старшої профільної школи буде значно більше обов'язкових предметів, ніж у наступних класах. Тобто десь на 60 – 70%. Це допоможе робити усвідомленіший вибір і не змінювати профіль у старших класах.
Натомість у 12-му класі, за словами Хворостяного, буде діаметрально протилежна ситуація: 30% обов'язкових предметів і 70% – на вибір.
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Чому важливо впровадити інтегровані курси
Посадовець також заявив: аби розвантажити й збалансувати систему освіти в ліцеях, треба впроваджувати інтегровані курси.
Я дуже вболіваю за ідею інтегрованих курсів. На жаль, у нас не так багато модельних програм – і не так багато вчительства обирає їх. Звісно, це має відбуватися паралельно з розвантаженням програм, а нові програми ще мають бути створені,
– розповів Хворостяний.
І додав: якщо школа, яка зараз пілотує НУШ, отримає статус гімназії, її учням й ученицям після закінчення 9-го класу необхідно буде перейти в пілотний академічний ліцей, аби продовжити навчання у межах реформи. Частина пілотних закладів освіти потенційно зможе бути академічними ліцеями й забезпечувати профільність.
- Раніше ми розповідали про те, що ексочільник УЦОЯО висловився за те, аби віддавати дітей до школи на рік раніше. Чому це потрібно, на його думку, читайте за посиланням.