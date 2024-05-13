Які зміни принесе учням 10 класу реформа старшої профільної школи

Міністерство освіти і науки України готується до втілення реформи старшої профільної школи в Україні. Пілотування стартує вже з наступного року.

Очільник директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України Ігор Хворостяний розповів, яких змін очікувати 10-класникам від цієї реформи. Також уточнив, для чого потрібні ці зміни.

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Чого чекати 10-класникам від реформи профільної школи

Посадовець зазначив, що 10-й клас у старшій профільній школі потрібен, аби учні й учениці:

зрозуміли, які навчальні предмети чи сфери їх цікавлять найбільше;

зрозуміти організацію системи профілізації;

перевідкрили для себе навчальні дисципліни.

Хворостяний при цьому уточнив, що українські учні й учениці мають освітні втрати та розриви. Тому після зміни школи їм потрібен буде час на адаптацію.

Момент вибору і має бути пов'язаний з адаптаційним циклом у 10-му класі, коли є нагода пошукати себе, спробувати щось і наздогнати освітні втрати,

– заявив посадовець.

І додав, що у цьому підліткам має допомогти те, що у 10-му класі старшої профільної школи буде значно більше обов'язкових предметів, ніж у наступних класах. Тобто десь на 60 – 70%. Це допоможе робити усвідомленіший вибір і не змінювати профіль у старших класах.

Натомість у 12-му класі, за словами Хворостяного, буде діаметрально протилежна ситуація: 30% обов'язкових предметів і 70% – на вибір.

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Чому важливо впровадити інтегровані курси

Посадовець також заявив: аби розвантажити й збалансувати систему освіти в ліцеях, треба впроваджувати інтегровані курси.

Я дуже вболіваю за ідею інтегрованих курсів. На жаль, у нас не так багато модельних програм – і не так багато вчительства обирає їх. Звісно, це має відбуватися паралельно з розвантаженням програм, а нові програми ще мають бути створені,

– розповів Хворостяний.

І додав: якщо школа, яка зараз пілотує НУШ, отримає статус гімназії, її учням й ученицям після закінчення 9-го класу необхідно буде перейти в пілотний академічний ліцей, аби продовжити навчання у межах реформи. Частина пілотних закладів освіти потенційно зможе бути академічними ліцеями й забезпечувати профільність.