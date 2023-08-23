Готуються відчинити двері учням: як працюватимуть школи у прифронтових районах
Джерело:Вікна
Більшість шкіл в Україні з 1 вересня має працювати в очному режимі. Свої двері можуть відчинити учням навіть окремі школи, розташовані близько до лінії фронту.
Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповідав в ефірі телемарафону, що саме ОВА ухвалюють рішення щодо відновлення очного навчання. Усе тому, що вони визначають безпекові умови у школах.
Дивіться також Лісовий розповів, як навчатимуться учні з 1 вересня
Яким буде навчання з 1 вересня у прифронтових школах
Сташків уточнив, що окремі школи у прифронтових районах можуть отримати можливість працювати у змішаному форматі.
У таких містах як Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Одеса, інші прифронтових містах, зараз працюють над тим, щоб з 1 вересня окремі школи, які будуть облаштовані відповідними укриттями, могли відновити хоча б змішаний формат навчання і частина дітей могла відвідувати школу,
– уточнив посадовець.
А щодо Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області, за словами посадовця, там намагатимуться покращити систему дистанційного навчання. Зокрема, мають намір надати учням та вчителям необхідні гаджети.Прагнете, щоб ваша дитина здобувала якісні знання, незважаючи на блекаути та інші виклики сьогодення? Щоб заняття відбувалися у цікавій та інтерактивній формі і відповідали вимогам Нової української школи? Це все можна отримати в першій і найбільшій дистанційній школі "Оптіма"! Долучайтесь до безкоштовного вебінару, щоб з перших уст дізнатись про всі умови та переваги навчання в "Оптімі".
МОН також активно працює над розробленням відповідної стратегії щодо подолання освітніх втрат.
Дивіться також Кожну галузь трансформують: як зміниться українська система освіти
Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.