Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповідав в ефірі телемарафону, що саме ОВА ухвалюють рішення щодо відновлення очного навчання. Усе тому, що вони визначають безпекові умови у школах.

Дивіться також Лісовий розповів, як навчатимуться учні з 1 вересня

Яким буде навчання з 1 вересня у прифронтових школах