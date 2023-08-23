Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказывал в эфире телемарафона, что именно ОВА принимает решение о возобновлении очного обучения. Все потому, что они определяют условия безопасности в школах.
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Каким будет обучение с 1 сентября в прифронтовых школах
Сташков уточнил, что отдельные школы в прифронтовых районах могут получить возможность работать в смешанном формате.
В таких городах как Харьков, Николаев, Запорожье, Одесса, другие прифронтовые города сейчас работают над тем, чтобы с 1 сентября отдельные школы, которые будут обустроены соответствующими укрытиями, могли восстановить хотя бы смешанный формат обучения и часть детей могла посещать школу,
– уточнил чиновник.
А по Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской области, по словам чиновника, там будут пытаться улучшить систему дистанционного обучения. В частности, намерены предоставить ученикам и учителям необходимые гаджеты.
МОН также активно работает над разработкой соответствующей стратегии по преодолению образовательных потерь.
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Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученикам начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, на тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.