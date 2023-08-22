Відомо, коли стартує навчання та лунатимуть останні дзвоники у школах Києва

Міська влада визначила структуру навчального року 2023/2024 у Києві. Перший семестр стартує 1 вересня.

Триватиме він до 22 грудня 2023 року. Останні дзвоники лунатимуть у столичних школах 31 травня 2024 року, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Коли стартує навчання і лунатимуть останні дзвоники у школах Києва

Другий семестр у школах Києва триватиме із 8 січня до 31 травня 2024 року.

Компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат і освітніх розривів, атестація та інші заходи, передбачені освітньою програмою, можуть тривати до 28 червня 2024 року,

– уточнив чиновник.

І додав, що влада враховуватиме безпекову ситуацію в умовах воєнного стану та інші фактори, які можуть вплинути на організацію навчання у столиці. Якщо виникне необхідність, вноситимуть зміни у структуру навчального року.

У якому форматі працюватимуть школи Києва

Мондриївський також повідомив: формат роботи кожна школа обиратиме самостійно, консультуючись із батьками учнів. Остаточне рішення ухвалює педагогічна рада закладу освіти. Безпека дітей та освітян – на першому місці. У школах також мають врахувати технічні можливості укриттів.

Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття. Звісно, ми просимо за можливості віддавати перевагу саме очному навчанню,

– зауважив чиновник.

І додав, що педагогічні ради мають обрати форми та формати організації навчання. Також ухвалювати, як зараховувати результати навчання учнів-біженців, які одночасно навчаються за межами України та в Києві.

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Кожна школа має оновити і схеми руху учасників освітнього процесу під час тривоги та провести відповідні тренування й навчання із правил перебування в укриттях, уточнив чиновник.

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