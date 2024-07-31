Як вчитимуться учні в Україні у разі блекауту
Понад 50% українських шкіл мають генератори та котельні. Це дасть можливість проводити очне навчання у закладах освіти навіть у разі відключення світла.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків. І додав, що загалом ситуація по регіонах різна.
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Чи готові школи до зими
Посадовець заявив, що в Україні є школи, які мають генератори й можуть забезпечити проведення освітнього процесу при відключенні світла.
Вони зможуть забезпечити теплом, оскільки мають власні котельні. Таких шкіл, за даними, які нам надали регіони, понад 50%. Це означає, що ці школи навіть при відключенні електроенергії навчатимуться в очному форматі, якщо у них є укриття та дозволяє ситуація з безпекою,
– заявив Сташків.
Однак, ті школи, які не мають можливості забезпечити очне навчання, за словами посадовця, будуть змушені перейти на синхронний формат. Тобто вчителі дають завдання учням, а потім перевіряють їх.
- Раніше ми інформували про те, що новий навчальний рік у школах України розпочнеться 2 вересня 2024 року та завершиться 30 червня 2025 року відповідно до рішення уряду.