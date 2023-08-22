Варто готуватися: як навчатимуться учні в Україні при ймовірних блекаутах

Минулого навчального року українські школярі мали чимало труднощів із навчанням через російські обстріли та блекаути. Цього року восени та взимку ситуація може повторитися.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі телемарафону розповідав, яким буде навчання учнів при ймовірних блекаутах та як діятимуть у школи у разі можливих відключень електроенергії.

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Яким буде навчання при ймовірних блекаутах

Посадовець наголосив: навчальні заклади спиратимуться на торішній досвід – працюватимуть дистанційно або з генераторами.

Ми націлюємо органи місцевого самоврядування готуватися, зокрема, купувати генератори,

– наголосив Сташків.

І розповів, що більшість батьків, відповідно до результатів опитування, хоче, аби діти повернулися за парти. Навіть у відносно прифронтових регіонах. Міністерство закликає до повернення на очне навчання лише там, де для цього створені відповідні безпекові умови,

– акцентував заступник міністра.