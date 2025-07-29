Принцеса Норвегії Інгрід Олександра уже цього року стане студенткою. А навчатиметься вона далеко за межами країни.

Про вибір вишу принцесою повідомили на сайті королівської родини Норвегії, пише 24 Канал.

Дивіться також "Взаємно" чи "навзаєм": як правильно говорити українською

Де навчатиметься принцеса Норвегії?

Норвезька принцеса Інгрід Олександра з серпня 2025 року стане студенткою. Для свого навчання 21-річна принцеса обрала Сіднейський університет. Вона навчатиметься три роки й мешкатиме у гуртожитку, у який уже встигла поселитися.

Я з нетерпінням чекаю початку навчання в Сіднейському університеті. Бути студенткою – це буде захопливо, і я сподіваюся здобути нові погляди як на європейські, так і на міжнародні справи. Я впевнена, що дізнаюся багато нового,

– сказала принцеса.

Ще травні було оголошено, що принцеса Інгрід Олександра навчатиметься за трирічною програмою бакалавра мистецтв із фокусом на міжнародні відносини та політичну економію.

Дівчина уже переїхала, встигла прогулялася містом та зробила кілька фото, зокрема і на фоні сіднейської опери. Вона виглядає як звичайна студентка – у джинсах, кросівках і синьому светрі.

Принцеса Інгрід Олександра / фото з сайту королівської родини

Цікаво знати! Принцеса Інгрід Олександра – майбутня королева Норвегії. Вона народилася 21 січня 2004 року і є старшою дитиною кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Меріт. Онука теперішнього короля Гаральда V та королеви Соні. Саме Інгрід Олександра є другою в черзі на престол після свого батька. Після сходження на престол вона стане другою жінкою-монархинею країни.

Інгрід Олександра близька у своїх наукових інтересах до освіти батька та дідуся.

Хоч принцеса навчатиметься далеко за межами країни, король Гаральд повідомив, що після завершення навчання Інгрід Олександра повернеться на Батьківщину та представлятиме королівську родину.

Ви отримаєте усе назад з відсотками, коли вона повернеться додому. Я вважаю, що це просто перевага. Їй потрібно дозволити вчитися і здобути освіту, перш ніж вона почне представляти (родину – 24 Канал),

– сказав він.

До такого вибору поставилися з розумінням, оскільки і король, і кронпринц здобували освіту закордоном.

Батько принцеси, кронпринц Гокон навчався в Каліфорнійському університеті в Берклі в 1999 році, а згодом – у Лондонській школі економіки. Дідусь, король Гаральд V у 1960-х роках був студентом Оксфордського коледжу Балліол, де вивчав історію, економіку та політику.

Принцеса Інгрід Александра розпочала навчання в Сіднейському університеті після завершення 15-місячної військової служби. Вона проходила службу в Інженерному батальйоні Північної бригади, де здобула звання рядової та виконувала обов’язки артилеристки, повідомляє ресурс Yahoo!News.