"Винахідник": українець Ян Стародубець змагається за звання найкращого студента світу

3 серпня 2023, 12:53
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Джерело:

КМАН

Киянин Ян Стародубець змагається за звання найкращого студента-винахідника світу. Його номінували на Всесвітню премію Global Student Prize.

Хлопець навчається у Київській Малій академії наук. Також працює вчителем для учнів молодших класів.

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Українець Ян Стародубець потрапив у список найкращих студентів світу

Ян Стародубець — випускник 11-го класу "Європейського колегіуму". Також вихованець секції хімії відділення хімії та біології Київської МАН.

Він потрапив в рейтинг 50 найкращих учнів світу Global Student Prize (міжнародної студентської премії для кращих студентів-винахідників світу). Переможець премії отримає $100 000.

Ян – неймовірно крутий хлопець. Він був репетитором для своїх друзів, створював навчальні відео для онлайн-школи, працював STEM-вчителем для дітей 1 – 5 класів, створював і продовжує це робити навчальні відео на YouTube,
– наголошують у КМАН.

Ян разом із однокласниками спланували цілий проєкт знімань навчальних відео. Також він створив для корейців розповідь-презентацію про історію нашої держави, зокрема, і про воєнні часи.

Стародубець також навчався дистанційно у межах онлайн-програми Stony Brook School Gravitas в США, паралельно здобуваючи освіту в українській школі. 

Пишаємося та віримо в перемогу Яна! Київська МАН впевнена, що Ян Стародубець стане міжнародною зіркою-винахідником!
– наголосили в Академії. 


Українець Ян Стародубець потрапив у список найкращих студентів світу / КМАН

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Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу

  • 2022 року саме український студент став переможцем престижної Всесвітньої премії Global Student Prize.
  • Він отримав 100 000 доларів як студент, що здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.


Український студент Ігор Клименко отримав престижну премію / Борис Корпусенко

  • Ігор Клименко навчався на фізико-математичному факультеті у КПІ імені Ігоря Сікорського.
  • У 5 класі, коли почалася війна в Україні, зрозумів, що хоче допомогти своїй країні. Школяр почав розробляти роботів для розмінування.
  • У 10 класі хлопець почав використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах. Активно працював над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, яке успішно презентував на численних конкурсах та виставках. 
Автор: Марія Волошин