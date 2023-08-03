"Винахідник": українець Ян Стародубець змагається за звання найкращого студента світу

Киянин Ян Стародубець змагається за звання найкращого студента-винахідника світу. Його номінували на Всесвітню премію Global Student Prize.

Хлопець навчається у Київській Малій академії наук. Також працює вчителем для учнів молодших класів.

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Українець Ян Стародубець потрапив у список найкращих студентів світу

Ян Стародубець — випускник 11-го класу "Європейського колегіуму". Також вихованець секції хімії відділення хімії та біології Київської МАН.

Він потрапив в рейтинг 50 найкращих учнів світу Global Student Prize (міжнародної студентської премії для кращих студентів-винахідників світу). Переможець премії отримає $100 000.

Ян – неймовірно крутий хлопець. Він був репетитором для своїх друзів, створював навчальні відео для онлайн-школи, працював STEM-вчителем для дітей 1 – 5 класів, створював і продовжує це робити навчальні відео на YouTube,

– наголошують у КМАН.

Ян разом із однокласниками спланували цілий проєкт знімань навчальних відео. Також він створив для корейців розповідь-презентацію про історію нашої держави, зокрема, і про воєнні часи.

Стародубець також навчався дистанційно у межах онлайн-програми Stony Brook School Gravitas в США, паралельно здобуваючи освіту в українській школі.

Пишаємося та віримо в перемогу Яна! Київська МАН впевнена, що Ян Стародубець стане міжнародною зіркою-винахідником!

– наголосили в Академії.



Українець Ян Стародубець потрапив у список найкращих студентів світу / КМАН

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Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу

2022 року саме український студент став переможцем престижної Всесвітньої премії Global Student Prize.

Він отримав 100 000 доларів як студент, що здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.



Український студент Ігор Клименко отримав престижну премію / Борис Корпусенко