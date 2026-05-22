"Поклади книжку під подушку": як мережа готує Яновича до НМТ, про яке він згадав за 12 годин

Український актор і сценарист Євген Янович несподівано згадав про НМТ буквально за день до тестування та звернувся по допомогу до користувачів Threads. У відповідь мережа влаштувала справжній марафон жартів, лайфхаків, тролінгу і навіть пропозицій експрес-репетиторства.

Український актор і сценарист Євген Янович розвеселив мережу несподіваним дописом у Threads. Він зізнався, що реєструвався на НМТ, але лише тепер помітив дату проведення і зрозумів: тестування відбудеться вже 23 травня.

Янович попросив поради перед НМТ

У своєму дописі Янович із гумором звернувся до підписників по допомогу.

Тредс! Треба допомога)) Несподівано згадав, що реєструвався на НМТ. Заходжу, дивлюся дату. Пише, що складаю НМТ 23 травня. І так само несподівано зрозумів, що це ЗАВТРА!))) Є лайфхаки, як підготуватися до НМТ за 12 годин?,

– написав він.

Актор також поцікавився, чи є серед підписників репетитори з математики, історії або української мови та літератури, які могли б швидко "ввести в курс справ".

Такий допис одразу привернув увагу користувачів, адже ситуація виявилася знайомою для багатьох абітурієнтів.

Які поради дали користувачі Threads

Коментарі під дописом швидко перетворилися на окреме шоу. Частина користувачів жартувала, частина – намагалася дати практичні рекомендації.

Один із коментаторів запропонував експрес-підготовку з української мови та літератури у форматі блискавичного повторення: "Хто написав "Повію"? Що таке складнопідрядне речення? Справжнє ім'я Лесі Українки? Правила чергування у/в? По ідеї, встигаєте до завтра".

Не обійшлося і без традиційних "студентських" порад. Користувачі радили покласти книжку під подушку, монетку – у кросівок або навіть "кричати щось у відкрите вікно".

Інші ж рекомендували зосередитися на перегляді коротких відеоуроків з історії та проходженні тестів попередніх років.

Від жартів до репетиторів

Під дописом знайшлися й ті, хто поставився до ситуації серйозно. Декілька репетиторів запропонували експрес-консультації, а деякі освітні сторінки навіть пообіцяли інтенсивну підготовку за кілька годин.

Користувачі також ділилися власним досвідом складання ЗНО та НМТ. Хтось згадував, що успішно складав тест після мінімальної підготовки, а хтось радив не панікувати та більше довіряти знанням, накопиченим за роки навчання.

Серед десятків жартів і мемів вирізнялася й проста порада:

Спробуйте проходити тести попередніх років – за цей час буде складно щось вивчити, а повторити те, що знаєте, точно варто.

І хоча невідомо, яким буде результат самого тестування для Яновича, його допис уже став маленьким хітом серед користувачів Threads та вкотре показав: українські соцмережі вміють перетворити навіть стрес перед НМТ на привід для гумору.