"Ярмарок" чи "ярмарка" – який з варіантів слова правильний

Кожне запозичене з іншої мови слово набуває свого звучання в українській мові. Але під тривалим впливом російської мови, трапляється, що їх вимовляють по-іншому.

Як же правильно казати – "ярмарок" чи "ярмарка", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

"Ярмарок" чи "ярмарка" – як казати правильно?

У час різдвяно-новорічних свят слово "ярмарок" чути часто – їх влаштовують на головних площах міст, як частину святкової атмосфери.

Але часто можна почути, що цю атракцію називають і ярмарок, і ярмарка. То як же правильно?

Шукаючи відповідь у словниках ми зустрічаємо слово "ярмарок" – торг, який влаштовується регулярно, в певну пору року і в певному місці для продажу й купівлі товарів.

Слово "ярмарок" походить від німецького, як і чимало інших слів, Jahrmarkt – "щорічний ринок" (Jahr – рік, Markt – ринок). Через польську мову – jarmark, воно потрапило в українську.

А от форма "ярмарка" – зафіксована в російській мові. Тому українською так казати неправильно.

Хтось називає, а хтось уже і ні, торгівельні ряди – я пішов на ярмарок за продуктами / товаром. Проте, частіше – це уже про святкові торгові ятки й ряди.

Крім того, "ярмарком" іронічно називають скупчення народу, натовп, чергу та відповідний шум та галас.

В торгових рядах – гори товарів. Не було, здається, такої речі на світі, що її не можна було б купити на цьому багатющому ярмарку! (Олесь Гончар).

Коло річки й на вулицях гармидер, крик, тіснота, як на ярмарку... (Панас Мирний).

Отже, нормативна форма – "ярмарок", адже саме вона закріплена у словниках і відповідає походженню слова.

У художніх текстах чи побутовому мовленні можна зустріти "ярмарка", проте в офіційних документах, освітніх матеріалах і медіа варто вживати "ярмарок".