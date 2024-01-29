"Криси" і "крислатий": що означають ці незвичні українські слова

В українській мові є чимало цікавих та незвичних слів. Значення окремих українці можуть і не знати.

Одним із таких цікавих слів є "крислатий". Відомий український мовознавець та педагог Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" пояснив його значення.

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Що означає слово "крислатий"

Мовознавець розповів: слово "крислатий" означає гіллястий, широкий, той, що має розложисте гілля, розкішну крону.

Слово з таким самим коренем, додав вчитель, живе і у поезії "Різдво" Богдана-Ігоря Антонича.

"Народився Бог на санях

в лемківськім містечку Дуклі.

Прийшли лемки у крисанях

і принесли місяць круглий".

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Чи є в українській мові слово "криси"

Авраменко також заявив: щоб зрозуміти, що то за "крисані" в лемків, варто розкрити значення слова "криси".

Криси – це відігнуті краї капелюха. Зверніть увагу, не поля, а криси,

– резюмував Авраменко.

І додав, що крисані – це капелюхи з відігнутими краями.