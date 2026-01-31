Укр Рус
31 січня, 21:23
3

Українці купили майже пів мільйона книг у межах державної програми: яку суму витратили

Марія Волошин
Основні тези
  • Торік 18-річні українці купили 434 808 книг у межах програми "єКнига", витративши майже 140 мільйонів гривень.
  • Найбільше купували художню літературу, з популярних авторів – Володимир Станчишин, Ілларіон Павлюк, Андрій Сем'янків.

Торік у межах державної програми "єКнига" 18-річні українці купили 434 808 книг. На цю мету витратили майже 140 мільйонів гривень.

У середньому щодня придбали близько 1200 книг, а кожен учасник програми – приблизно три книги. Про це повідомили в Українському інституті книги

Скільки витратила молодь на книги?

Серед отримувачів грошей на книги 62% – дівчата і 38% – хлопці. Загалом держава перерахувала на рахунки учасників 223,2 мільйона гривень. Книги можна було купити як онлайн, так і офлайн. 

У програмі брали участь 300 стаціонарних книгарень по всій Україні та 35 інтернет-книгарень.

Зауважимо, що "єКнига" – це державна програма підтримки українців, яким лише виповнилося 18 років. Загалом у її межах 245 740 18-річних українців отримали майже 1000 гривень на рахунки.

Які книги купували найчастіше?

Найбільше молодь купувала художню літературу. На другому місці – нонфікшн: книжки про психологію, саморозвиток і життєві історії. Найпопулярнішою книгою року стала "Покинь, якщо кохаєш" Коллін Гувер. 

Серед українських авторів найбільше книжок купували:

  • Володимира Станчишина – 4692 примірники,

  • Ілларіона Павлюка – 2648 примірників,

  • Андрія Сем'янківа – 1901 примірник.

Попри розвиток цифрових форматів, молодь майже повністю обирала паперові книги. 

Найбільше грошей витратили в Києві – 18,46% від усіх витрат у фізичних книгарнях. На другому місці – Львівська область, на яку припало 13,47% витрачених грошей. Далі у рейтингу йдуть Дніпропетровська область (6,24%), Івано-Франківська (6,04%) та Полтавська (5,10%).

До слова, з 1 січня 2026 року сума допомоги від "єКнига" становить 998 гривень. Подати заявку на отримання грошей можуть лише ті українці, яким виповнюється 18 років у 2026 році. 

Як оновили шкільну програму у 2025 році?

  • З 1 вересня 2025 року уроки енергоефективності стали неодмінною частиною навчального процесу.

  • Учнів 4 – 11 класів навчають раціонально використовувати ресурси, зменшувати споживання енергії та дбати про довкілля.

  • У 8-х класах також з'явився новий обов'язковий предмет – "Підприємництво та фінансова грамотність".

  • Програма містить управління особистими фінансами, податки, банківські послуги, а також основи підприємництва.

  • З 2026 року цей предмет вивчатимуть і 9-класники.