Українці купили майже пів мільйона книг у межах державної програми: яку суму витратили

Торік у межах державної програми "єКнига" 18-річні українці купили 434 808 книг. На цю мету витратили майже 140 мільйонів гривень.

У середньому щодня придбали близько 1200 книг, а кожен учасник програми – приблизно три книги. Про це повідомили в Українському інституті книги.

Скільки витратила молодь на книги?

Серед отримувачів грошей на книги 62% – дівчата і 38% – хлопці. Загалом держава перерахувала на рахунки учасників 223,2 мільйона гривень. Книги можна було купити як онлайн, так і офлайн.

У програмі брали участь 300 стаціонарних книгарень по всій Україні та 35 інтернет-книгарень.

Зауважимо, що "єКнига" – це державна програма підтримки українців, яким лише виповнилося 18 років. Загалом у її межах 245 740 18-річних українців отримали майже 1000 гривень на рахунки.

Які книги купували найчастіше?

Найбільше молодь купувала художню літературу. На другому місці – нонфікшн: книжки про психологію, саморозвиток і життєві історії. Найпопулярнішою книгою року стала "Покинь, якщо кохаєш" Коллін Гувер.

Серед українських авторів найбільше книжок купували:

Володимира Станчишина – 4692 примірники,

Ілларіона Павлюка – 2648 примірників,

Андрія Сем'янківа – 1901 примірник.

Попри розвиток цифрових форматів, молодь майже повністю обирала паперові книги.

Найбільше грошей витратили в Києві – 18,46% від усіх витрат у фізичних книгарнях. На другому місці – Львівська область, на яку припало 13,47% витрачених грошей. Далі у рейтингу йдуть Дніпропетровська область (6,24%), Івано-Франківська (6,04%) та Полтавська (5,10%).

До слова, з 1 січня 2026 року сума допомоги від "єКнига" становить 998 гривень. Подати заявку на отримання грошей можуть лише ті українці, яким виповнюється 18 років у 2026 році.

