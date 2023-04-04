Євген Кудрявець – новий заступник глави МОН: Лісовий розповів про його досягнення

Очільник МОН Оксен Лісовий сьогодні отримав нового заступника. Ним став Євген Кудрявець.

Це призначення погодив сьогодні Кабмін. Кудрявець буде заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.

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Пріоритетні завдання Євгена Кудрявця на новій посаді

міжнародна діяльність, зокрема євроінтеграція української освіти й науки;

системна робота з донорами та неурядовими організаціями;

розвиток позашкільної освіти;

взаємодія з дітьми, які тимчасово навчаються за кордоном, їхня інтеграція в українську освітню систему.

Що відомо про Євгена Кудрявця

Кудрявець має докторський ступінь з економіки і понад 10 років досвіду управління українськими та міжнародними освітніми проєктами.

Євген обіймає представницькі та управлінські посади у Європейській організації з ядерних досліджень (CERN) і Міжнародній федерації асоціації винахідників (IFIA). Співпрацює з Асоціацією американських університетів, Міжнародними музейними асоціаціями у США, Європі та Азії.

Останні 5 років був заступником директора Малої академії наук України з управління стратегічними проєктами та міжнародних відносин. На цій посаді створив систему освітньої дипломатії з мережею в 50 країнах і зі 125 партнерами.

Серед успішних кейсів Євгена: налагодження зв'язків з ЮНЕСКО, НАСА, ООН, організація першого у світі національного етапу глобальної "Олімпіади геніїв" (Genius Olympiad), створення програми, завдяки якій юні українські дослідники можуть відправляти експерименти на Міжнародну космічну станцію.



Євген Кудрявець – новий заступник очільника МОН / фото Міносвіти

Що каже про Кудрявця Лісовий

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що сьогодні команда МОН однозначно стала сильнішою. Та розповів про свого нового заступника – Євгена Кудрявця.

З Євгеном ми понад 10 років лупали скалу в Малій академії наук. Тепер прийшов час об'єднати наші зусилля і в МОН. Все його життя – це наука. Євген – переможець величезної кількості олімпіад та конкурсів в Україні та за кордоном,

– наголосив очільник МОН.

І уточнив, що протягом останніх років в МАН Кудрявець очолював міжнародну діяльність. При цьому він зміг налагодити партнерство з NASA, Francis Crick Institute, Ontario Science Center, MoMath, MILSET, Science Center Singapore, George Washington University, New York University та багатьма іншими класними партнерами.

А ще він один з тих, хто створював проєкт "Лекції майбутнього", завдяки якому кожен українець може послухати лекцію Нобелівського лауреата.

Вже дуже скоро чекайте на круті новини!

– анонсував Лісовий.

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